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Talento y frescura en el Festival Emerxente de Ames

Lg1do, Alddara y Fran Saint Laurent son algunos de los artistas que encabezan el cartel de la segunda edición del festival

Presentación del cartel del Festival Emerxente

Presentación del cartel del Festival Emerxente / Concello de Ames

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Iker Cotón

El parque del Ameneiral de Bertamiráns acogerá el jueves 6 de agosto la segunda edición del Festival Emerxente, una iniciativa que pretende actuar de plataforma para artistas emergentes del municipio y la redonda.

El cartel lo encabezará Lg1do y contarán además con las actuaciones de Alddara, Fran Saint Laurent, Metan y Dupliss. El alcalde y concelleiro de Cultura, Blas García, explicaba en la presentación del festival que “este festival xurdiu despois da proposta de dous rapaces de Bertamiráns e de Brión, que querían dispor dun espazo para poder actuar diante do público. Para nós é importante darlle unha oportunidade aos artistas locais e da contorna, para que teñan a oportunidade de darse a coñecer".

Lg1do, cabeza de cartel

El cartel lo encabeza Lg1do (Saúl Rodríguez Maroñas), procedente de Santa Comba que ejemplifica a la perfección la idea de "artista emergente". Viene de lanzar su primer álbum Sobresaliente, coincidiendo con los exámenes de selectividad por los que recientemente ha pasado, y es que Lg1do tiene tan solo 18 años. A pesar de su corta edad, el santacombés acumula millones de reproducciones en las diferentes plataformas musicales, en las que comenzó a publicar música hace tan solo cinco años.

Otros cuatro artistas

Además del joven Lg1do, el Festival Emerxente contará con otros cuatro artistas solistas. Alddara, originaria de Rianxo y residente en Barcelona, enmarca su música en el pop urbano. Comenzó haciendo música en castellano, aunque ahora prefiere el gallego para su proyecto musical. Según ella estas iniciativas son fundamentales porque "é a maneira de darlle visibilidade á xente nova, que non dispón doutras plataformas para darse a coñecer, e para facer xuntanzas deste tipo nas que coñeces a outros artistas da industria musical que están comezando".

Fran Saint Laurent, de Santiago, comenzó en febrero de este año en la música y en la dirección de videoclips. "Fago música urbana, movéndome entre o trap e o drill, tirando cara un estilo máis melódico. Estas iniciativas están moi ben, danos moita visibilidade, sobre todo aos que estamos comezando, e ademais permítenos coñecer xente que está comezando no mundo da música coma min”.

Cartel del Festival Emerxente 2026

Cartel del Festival Emerxente 2026 / Concello de Ames

Dupliss, de Bertamiráns, lleva ya varios años haciendo música, aunque comenzó a subirla a las plataformas hace tan solo un año: "fago música de xénero underground e urbano. Este festival é unha gran iniciativa para axudar aos artistas que non teñen un gran número de visitas e reproducións e para darlles visibilidade”.

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Por último, Metan es vecino de Brión. Lleva cuatro años creando música urbana que se enmarca entre el trap y el reguetón, aunque hasta el momento solo aparece en colaboraciones como artista solista. "En solitario non teño publicacións, só teño colaboracións por agora, pero dentro de pouco vou empezar a publicar cancións en solitario para poder subilas e cantalas en concertos". Ya participó el año pasado en este festival como invitado en el concierto de Lepayitiss y Prieto.

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Talento y frescura en el Festival Emerxente de Ames

Talento y frescura en el Festival Emerxente de Ames

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