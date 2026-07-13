Herido grave un motorista al chocar contra un coche en Malpica

Un joven resultó herido de gravedad esta tarde tras colisionar la motocicleta que pilotaba contra un coche en la carretera DP-4307, en el municipio de Malpica. Tras recibir las primeras asistencias sanitarias en el lugar del accidente, fue evacuado en un helicóptero medicalizado.

El 112 Galicia activó la alerta a las 17.01 horas. El accidente se produjo en el lugar de Esteiro, en la parroquia de Barizo.

El Servizo de Emerxencias movilizó a profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, efectivos del GES de Ponteceso, Protección Civil y Policía Local de Malpica. Además, acudieron al lugar agentes de la Guardia Civil de Tráfico.