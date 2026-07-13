TRÁFICO
Herido grave un motorista al chocar contra un coche en Malpica
El accidente se produjo en el lugar de Esteiro poco antes de las cinco de la tarde
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Malpica
Un joven resultó herido de gravedad esta tarde tras colisionar la motocicleta que pilotaba contra un coche en la carretera DP-4307, en el municipio de Malpica. Tras recibir las primeras asistencias sanitarias en el lugar del accidente, fue evacuado en un helicóptero medicalizado.
El 112 Galicia activó la alerta a las 17.01 horas. El accidente se produjo en el lugar de Esteiro, en la parroquia de Barizo.
El Servizo de Emerxencias movilizó a profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, efectivos del GES de Ponteceso, Protección Civil y Policía Local de Malpica. Además, acudieron al lugar agentes de la Guardia Civil de Tráfico.