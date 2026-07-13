Lalín se activa en el rural
El Concello de Lalín da comienzo a la iniciativa 'Lalín Activa no Rural'
El programa de conciliación y envejecimiento activo llegará a 250 personas
Iker Cotón
El Concello de Lalín da el pistoletazo de salida a su iniciativa 'Lalín Activa no Rural', una iniciativa que tiene como objetivo promover un envejecimiento activo para os lalinenses mayores de 55 años. El programa supondrá un beneficio de manera directa o indirecta a más de 500 personas y se llevará a cabo en diez parroquias del municipio.
El programa ofrece espacios de acompañamiento y actividades para personas mayores que pasan tiempo en soledad. Entre los objetivos principales de la iniciativa destacan la estimulación cognitiva, la mejora de la autoestima, la creación de hábitos saludables y de las habilidades psicomotrices. Esto no solo mejorará las aptitudes físicas de los participantes, sino que supondrá una mejora en su ocio y sus relaciones interpersonales.
Actividades e inscripciones
Las actividades van desde estimulaciones cognitivas y sensoriales, manualidades, actividades psicomotrices... hasta dinámicas grupales, debates y charlas de hábitos saludables. El programa está capacitado para dar servicio a 250 usuarios en los diez locales sociales del Concello de Lalín.
Las inscripciones se podrán realizar en el propio local correspondiente, siendo los únicos requisitos estar empadronado en Lalín y tener más de 55 años. La programación en los locales sociales es la siguiente: Donramiro (lunes, 9:30–13:00), Goiás (lunes, 16:30–20:00), Maceira (martes, 9:30–13:00), Prado (martes, 16:30–20:00), A Xesta (miércoles, 9:30–13:00), Cercio (miércoles, 16:30–20:00), Carragoso (jueves, 9:30–13:00), Catasós (jueves, 16:30–20:00), Gresande (viernes, 9:30–13:00) e Madriñán (viernes, 16:30–20:00).
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