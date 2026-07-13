Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viajes de los compostelanosLey de nietosDe Malpica a SantiagoJ. SantoroCarreira Pedestre
instagram

Lalín se activa en el rural

El Concello de Lalín da comienzo a la iniciativa 'Lalín Activa no Rural'

El programa de conciliación y envejecimiento activo llegará a 250 personas

Lalín pone en marcha 'Lalín Activa no Rural'

Lalín pone en marcha 'Lalín Activa no Rural' / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iker Cotón

El Concello de Lalín da el pistoletazo de salida a su iniciativa 'Lalín Activa no Rural', una iniciativa que tiene como objetivo promover un envejecimiento activo para os lalinenses mayores de 55 años. El programa supondrá un beneficio de manera directa o indirecta a más de 500 personas y se llevará a cabo en diez parroquias del municipio.

El programa ofrece espacios de acompañamiento y actividades para personas mayores que pasan tiempo en soledad. Entre los objetivos principales de la iniciativa destacan la estimulación cognitiva, la mejora de la autoestima, la creación de hábitos saludables y de las habilidades psicomotrices. Esto no solo mejorará las aptitudes físicas de los participantes, sino que supondrá una mejora en su ocio y sus relaciones interpersonales.

Actividades e inscripciones

Las actividades van desde estimulaciones cognitivas y sensoriales, manualidades, actividades psicomotrices... hasta dinámicas grupales, debates y charlas de hábitos saludables. El programa está capacitado para dar servicio a 250 usuarios en los diez locales sociales del Concello de Lalín.

Las inscripciones se podrán realizar en el propio local correspondiente, siendo los únicos requisitos estar empadronado en Lalín y tener más de 55 años. La programación en los locales sociales es la siguiente: Donramiro (lunes, 9:30–13:00), Goiás (lunes, 16:30–20:00), Maceira (martes, 9:30–13:00), Prado (martes, 16:30–20:00), A Xesta (miércoles, 9:30–13:00), Cercio (miércoles, 16:30–20:00), Carragoso (jueves, 9:30–13:00), Catasós (jueves, 16:30–20:00), Gresande (viernes, 9:30–13:00) e Madriñán (viernes, 16:30–20:00).

Noticias relacionadas y más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primera panadería ecológica de Santiago que empezó con un carro y un caballo: 'Nuestro pan es para gente que quiere cuidarse
  2. El temporal partió en dos O Gozo Festival antes del esperado estreno de Maroon 5
  3. Santiago Pérez, el piloto gallego que cambió los aviones por el cultivo de vegetales premium en Teo y abastece a 90 restaurantes de España
  4. Martiño Rivas protagoniza la nueva apuesta de Netflix: una adaptación de una novela de Arturo Pérez-Reverte con referencias a Sherlock Holmes
  5. O Gozo Festival vence al temporal de lluvia y granizo
  6. Evacuado en helicóptero tras cortarse con una desbrozadora en Teo
  7. La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro de grosor
  8. La peña Fende Testas carga contra el nuevo reglamento de la grada de animación y rechaza integrarse en el proyecto del Compostela

Lalín se activa en el rural

Lalín se activa en el rural

Muere el escultor compostelano Julio Ferreiro

Santiago recibirá en el CIMEC 2026 al médico de la España campeona del mundo de fútbol

Santiago recibirá en el CIMEC 2026 al médico de la España campeona del mundo de fútbol

A Mesa acusa a la Xunta de "precipitar" la actualización del plan de normalización para "enfriar" las movilizaciones en favor del gallego

A Mesa acusa a la Xunta de "precipitar" la actualización del plan de normalización para "enfriar" las movilizaciones en favor del gallego

La DGT activa la campaña "la única tasa segura es 0,0" para intensificar los controles de alcohol y drogas en toda Galicia

La DGT activa la campaña "la única tasa segura es 0,0" para intensificar los controles de alcohol y drogas en toda Galicia

Libros, castros, naufraxios e callos: a Costa da Morte vibra coa cultura e a tradición

Libros, castros, naufraxios e callos: a Costa da Morte vibra coa cultura e a tradición

Marruecos detiene al periodista disidente Alí Lmrabet tras haber viajado desde Barcelona

Marruecos detiene al periodista disidente Alí Lmrabet tras haber viajado desde Barcelona

La Xunta y Sabadell Gallego impulsan la vivienda pública en Galicia con un acuerdo de financiación

La Xunta y Sabadell Gallego impulsan la vivienda pública en Galicia con un acuerdo de financiación
Tracking Pixel Contents