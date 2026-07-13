Muere un hombre en un incendio de un cobertizo en A Baña
El 112 de Galicia confirma el hallazgo de un hombre fallecido en un incendio de madrugada en un cobertizo del municipio coruñés de A Baña
Europa Press
Un hombre ha sido encontrado muerto en la extinción de un incendio en un cobertizo en el municipio coruñés de A Baña durante la madrugada de este lunes.
El 112 Galicia informa de que el fuego se inició en un alpendre anexo a una vivienda ubicada en O Sino, en A Baña, sobre las 4,00 horas de la madrugada de este lunes. El fuego destruyó el alpendre que había sido una carpintería. Según explicaron los vecinos a través de sus llamadas al 112 Galicia, en esa casa habitaba una madre con su hijo. La señora estaba fuera de la vivienda, pero no así el hijo, que aún no había sido localizado.
Más tarde, los Bomberos de Santa Comba encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en el interior del cobertizo en llamas. El fuego quemó todo el interior, donde aún guardaban maquinaria propia de carpintería. Además, colapsó el techo sin que la vivienda colindante sufriera daños. Además de los bomberos, se solicitó la asistencia del 061, pues la mujer necesitó ayuda médica. También acudieron los agentes de la Guardia Civil.
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