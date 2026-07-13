El Mundos de Padrón cambia de dueño tras 16 años: "Nos gustaría hacer conciertos, monólogos o cualquier cosa que anime un poco el pueblo"

Tras 16 años a cargo de los mismos dueños, el emblemático Mundos de Padrón se reinventa y cambia de titular. El bar, con una situación privilegiada al lado del Paseo del Espolón, es ahora regentado por Tito (Ernesto Rey), un joven hostelero padronés de 31 años muy conocido por los vecinos del pueblo. Tras estar durante tres años y medio al mando de Café Bar A de Tito, el padronés decidió atreverse y dar el salto al tan conocido Mundos, en el que él mismo ya había trabajado como camarero durante 4 años.

Durante los 16 años anteriores del bar a cargo de Eva, su antigua dueña, pocas terrazas en Padrón aglutinaban a tanta gente como la del Mundos, cuya apertura supuso un 'boom' en la hostelería del pueblo. Entre cañas, tapas, patatas bravas y bocadillos, los vecinos de padrón disfrutaban del tiempo libre en una terraza amplia y muy bien situada en la villa. Ahora, cambia de dueño, que nos comenta que "estaba el listón bastante alto, el bar y la terraza son muy grandes y el público te requiere estar a la altura del local".

Un ambiente muy familiar

En cuanto a la experiencia de ser hostelero en un pueblo pequeño, Tito destaca que "es todo gente conocida, un ambiente muy familiar en el que saludas a todo el mundo". Aunque gente no tan conocida son los peregrinos que llenan los pueblos por los que discurre el camino: "en verano se nota y se agradece mucho. Con los peregrinos duplicamos o triplicamos la afluencia de gente, nos dan un impulso económico de cara al invierno que se puede hacer más pesado."

¿Qué ofrece el Mundos? Como nos comenta su nuevo dueño: "un local renovado con buenas tapas, cervezas y un servicio atento y dinámico". Por el momento solo ofrecen servicio de cocina por las mañanas, para desayunar, aunque "nos gustaría ampliar a comidas y cenas, cuando nos sea posible". Esto no son los únicos planes que tiene: "nos gustaría hacer conciertos, monólogos o cualquier cosa que anime un poco el pueblo y que genere ambiente tanto en el bar como en Padrón. Quiero que la gente esté pendiente de qué hace Tito este fin de semana".

El local está renovado por completo, la madera blanca es la protagonista y se combina con los tonos naranjas que ya eran característicos de su antiguo local. La joya de la corona del nuevo local es un lienzo pintado por la artista padronesa Ángela Ríos que, según sus palabras, "representa la niñez y el paso del tiempo de nuestra generación en el Mundos".

El lienzo de la artista padronesa Ángela Ríos / Cedida

La cafetería está abierta de 07.00 a 00.00 horas por la semana y de 08.00 a 02.00 los fines de semana y, por lo menos durante el verano, está abierto todos los días de la semana y gestionado por una plantilla de cinco camareros.