Padrón vibra con la música clásica

El pasado viernes, la Iglesia de Santiago de Padrón se convirtió en un escenario privilegiado para disfrutar de la música clásica de Perlina Dúo, un dueto musical compuesto por una violinista y una pianista. El concierto, enmarcado en el ciclo 'Concertos de Verán, Espazos de Cámara' permitió al público asistente gozar de un recital lleno de sensibilidad en un espacio único como lo es el interior de la Iglesia de Santiago.

El ciclo Concertos de Verán, promovido por el área de cultura de la Deputación da Coruña en colaboración con los distintos ayuntamientos, ha llenado el fin de semana de música clásica. Además del concierto en Padrón, el sábado 11 Aida Piano Trío actuó la tarde del sábado en las Torres do Allo en Zas. Por otra parte, Ensemble Adalid fueron los encargados de amenizar la tarde del domingo en el Mosteiro de Santa María de Monfero.