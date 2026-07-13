Tres playas gallegas a menos de 2 horas de Santiago, entre las más bonitas de España este verano

Galicia vuelve a despuntar en los rankings nacionales, especialmente en lo relativo a disfrutar de este verano al máximo. Y es que no solo cuenta con dos de los campings más destacados del país y con cuatro de los restaurantes con terraza más valorados, sino que tres de las mejores playas de España también son gallegas.

Así lo ha determinado la revista National Geographic, que ha elegido los arenales más hermosos de entre todos los que salpican la costa cantábrica, mediterránea y atlántica. Un listado de 25 enclaves que en Galicia cuenta con varios orgullosos representantes entre A Coruña, Lugo y Pontevedra, todos perfectos para una escapada rápida desde Santiago de Compostela, ya que se encuentran en un radio de unas dos horas desde la capital autonómica.

Sus aguas cristalinas, su arena fina y las espectaculares vistas que se pueden disfrutar desde ellas las han posicionado como las playas de Galicia que merece la pena visitar cuando llega el buen tiempo. Algunas, como el conocido arenal de las Catedrales, han sido incluso reconocidas como Monumento Natural y están siendo escenario, este mismo mes de julio, de un rodaje de Amazon Prime Video.

Playa de Area Longa (Porto do Son), historia y naturaleza salvaje

El castro de Baroña con la playa de Area Longa al fondo. / Concello de Porto do Son

El primero de los enclaves distinguidos en el ranking de las playas más bonitas de España es la que se asienta junto al Castro de Baroña. Un lugar que ha llamado la atención de la revista de viajes por los restos arqueológicos del siglo I a.C. que asoman sobre una loma abierta al mar y descienden hasta la fina arena de la playa de Area Longa.

A los pies de este yacimiento, en el que aún se distinguen los bordes redondeados de las casas y que ha sido declarado Bien de Interés Cultural, es donde se extiende este arenal de más de 300 metros, rodeado de naturaleza aislada y salvaje. Gracias a ese carácter recóndito, el sitio se ha convertido en un punto de referencia para quienes busquen una playa tranquila en Galicia, en la que se goza, además, de un paisaje que los castreños transitaron durante siglos.

El castro que corona el arenal estuvo poblado desde la segunda Edad de Hierro y puede visitarse de forma gratuita. Antes de darse un chapuzón en el Atlántico, se recomienda recorrer las más de 30 construcciones de forma circular que se extienden sobre la elevación rocosa y tomarse un tiempo para observar el paisaje que se abre frente al antiguo poblado.

Playa de las Catedrales (Ribadeo), pasear entre arcos de 30 metros

La playa de las Catedrales de Ribadeo, con sus famosos arcos. / Deputación de Lugo

Está lejos de ser la primera vez que la playa de las Catedrales debuta en un listado de las mejores playas de España. En 2025, por ejemplo, fue la única del país que figuró en la World's 50 Best Beaches, y el periódico británico The Guardian llegó a destacarla como una parada obligada para descubrir las joyas escondidas del país.

Se encuentra en la parroquia ribadense de A Devesa, entre los arenales de Augasantas y Carricelas, y es conocida por los increíbles arcos de piedra que el océano ha ido tallando a lo largo de los siglos en los acantilados. El mejor momento para visitarla es cuando hay marea baja y el Atlántico se retira para dejar a la vista sus más de 1.000 metros de extensión, por los que se puede pasear con la sensación de estar en una catedral en la que el suelo es de arena y, el techo, la bóveda celeste.

Si se desea ir entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, al igual que en Semana Santa, es necesario pedir autorización desde la página específica de la Xunta. La visita a la Praia das Catedrais, sin embargo, es totalmente gratuita y conecta con el Camino Natural Ruta del Cantábrico, ideal para quienes deseen hacer una bonita ruta de senderismo cerca de Santiago o conocer en mayor profundidad la costa.

Playa de Rodas (Islas Cíes), el 'Caribe gallego'

La playa de Rodas, en las Islas Cíes. / Instagram/@ampibanez

Aunque no baste con coger el coche para llegar a sus magníficas orillas, el viaje hasta la playa de Rodas merece la pena. Así lo asegura National Geographic, que la distingue como uno de los arenales más hermosos de Galicia y, ahora, de España.

Se ubica dentro del Parque Nacional de las Islas Atlánticas y cuenta con una alta protección, por lo que también hay que reservar previamente la visita. Una vez allí, el lugar hechiza con sus aguas de color esmeralda, similares a las del Caribe, sus dunas y su más de un kilómetro de arena blanca, en las que se puede gozar de buen tiempo que suele caracterizar a las Rías Baixas.

La llegada se hace en barco desde el puerto de Vigo, de donde salen barcos todos los días durante los meses de julio y agosto -en junio y septiembre, las conexiones se reducen a los fines de semana-. El arenal -que The Guardian, de nuevo, escogió como la mejor playa del mundo- se encuentra justo junto al muelle, y su forma de media luna la enlaza con las islas de Monteagudo y O Faro, otros dos rincones que merece la pena explorar en este conjunto natural único de Galicia.