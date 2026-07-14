Acepta cuatro años de cárcel por intentar matar a su exmarido en Carballo

La vecina de Carballo que, en octubre de 2022, intentó matar a su exmarido ha aceptado una pena de cuatro años de prisión, así como el pago de multas por un importe total de 2.226 euros.

"Reconozco los hechos", ha declarado la condenada durante el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de A Coruña. Finalmente, el Ministerio Público, las acusaciones particulares y la defensa alcanzaron un acuerdo en cuanto a la responsabilidad penal, al reconocer la mujer los hechos y pactarse una rebaja de la pena.

La condena contempla la atenuante de alteración psíquica. "En el momento de los hechos, concurrían elementos patológicos que atentaban de forma significativa a sus capacidades psíquicas", ha concretado la representante de la Fiscalía.

Orden de alejamiento de su exmarido y de las dos hijas

De este modo, el tribunal ha considerado que la vecina de Carballo es autora de un delito de homicidio en grado de tentativa, otro de daños continuados y un tercero leve de lesiones. Entre otras medidas, también ha impuesto órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación respecto del exmarido y de las dos hijas menores que tienen en común.

Para determinar la cuantía de las indemnizaciones por los daños causados, tanto personales como materiales, el juicio continuará mañana miércoles. Inicialmente, el Ministerio Público solicita el pago a su exmarido de más de 183.800 euros por las lesiones y secuelas sufridas, además de las cantidades correspondientes por los daños materiales en los vehículos y el portal de la vivienda. La acusación particular eleva la cuantía a 285.000 euros.

Acudió a la vivienda portando un cuchillo

Los hechos sucedieron el 9 de octubre de 2022, cuando la procesada acudió en su vehículo al domicilio de su expareja, donde este se encontraba con las dos hijas menores que ambos tienen en común.

La mujer portaba un cuchillo y, tras ser atendida por el padre de su exmarido, manifestó que quería hablar con él y le dijo que "quería matarlo, que ella de la cárcel iba a salir, pero que su hijo del cementerio, no".

La condenada puso en marcha su vehículo y golpeó el portal de la finca cuando una de sus hijas comunes lo estaba cerrando, desplazándolo hasta impactar contra la rodilla de la menor, que sufrió lesiones.

Incapacidad permanente total

A continuación, cuando el hombre salió de la vivienda y se dirigió al portal, volvió a amenazarlo de muerte, situó el vehículo frente a la entrada y aceleró con la intención de acabar con su vida, embistiendo violentamente el portal, que cayó sobre la víctima mientras trataba de cerrarlo.

Como consecuencia del impacto, el varón sufrió múltiples fracturas y otras lesiones que precisaron varias intervenciones quirúrgicas. El proceso de curación se prolongó durante 680 días y le quedaron importantes secuelas neurológicas, visuales y estéticas, además de una incapacidad permanente total para su profesión habitual.