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PLENO

Ames busca o apoio da Xunta e da Deputación para facer realidade o novo mercado de abastos

A Corporación debate mañá a solicitude de subvencións por valor de 2 millóns de euros

Recreación virtual do futuro mercado municipal abastos de Ames.

Recreación virtual do futuro mercado municipal abastos de Ames. / Cedida

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Redacción

Ames

A Corporación de Ames celebrará este mércores, 15 de xullo, un pleno extraordinario e urxente no que se abordará a solicitude dunha subvención nominativa, a través dun convenio de colaboración entre a Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, a Deputación Provincial da Coruña e o Concello, para a construción do mercado municipal de abastos.

Este proxecto enmárcase dentro do plan Conecta Ames, incluído na convocatoria para a asignación de senda financeira do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional aos plans EDIL, no marco do desenvolvemento urbano sostible, con cargo ao FEDER para o período 2021-2027.

Estratexia alimentaria integral Km 0

Dentro de devandito plan inclúese o proxecto de construción dunha estratexia alimentaria integral Km 0, apoiada nun novo mercado de abastos e nun banco de terras de produción local. O orzamento deste proxecto ascende a 3.293.003,90 euros (IVE incluído) polo que resulta conveniente contar co apoio doutras administracións para a súa execución.

Subvencións da Xunta e da Deputación da Coruña

O alcalde xa mantivo contactos coa Xunta e coa Deputación da Coruña para estudar a posibilidade de colaborar no financiamento deste proxecto. Deste xeito, terá que ser o pleno o que aprobe, se procede, a presentación dunha solicitude ás referidas administracións de subvencións nominativas, mediante convenio de colaboración, por importe de 2 millóns de euros para o financiamento de devandita actuación, cuxo importe total ascende a 3.293.003,90 euros (IVE incluído).

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A Xunta de Galicia achegaría 1 millón de euros, a Deputación da Coruña outro millón, mentres que o Concello tería que achegar o importe restante que ascende a 1.293.003,90 euros. Estes importes achegaríanse polas tres administracións repartidos durante os exercicios 2026, 2027 e 2028.

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