PROTESTA
"Biogás aquí non": berro unánime da veciñanza da Laracha contra a planta de Soandres
Douscentos veciños e veciñas formaron unha cadea humana para amosar o seu rexeitamento ao proxecto
Douscentos veciños e veciñas da Laracha concentráronse a carón da localización onde se proxecta a macroplanta de biogás na parroquia de Soandres, para amosar de novo o seu rexeitamento ao proxecto.
Formaron unha cadea humana e corearon consignas como: Biogás aquí non, porque a localización non é a axeitada e Biogás así non, porque estas macroplantas xestionan residuos non xerados na contorna e danan a biodiversidade do río e dos acuíferos.
Amosaron tamén a súa preocupación polo grave problema de seca e pola falta de caudal continuo no punto do río Anllóns "onde a planta de biogás chegaría a verter o equivalente a 2.000 camións cisterna de residuos líquidos, co grave impacto que suporía para o propio río, a súa biodiversidade e a saúde de milleiros de persoas das poboacións dos concellos que atravesa o Anllóns e que usan a auga deste río", afirman desde a plataforma Stop Biogás A Laracha, convocante da protesta.
Insisten en que "non imos parar, manteremos viva a nosa loita ata que este proxecto se paralice". Despois dun proceso de alegacións, de numerosas reunións con entidades, expertos e institucións públicas, e dunha manifestación histórica na Laracha, a veciñanza continuará con diversas actividades e accións, como o actual proceso de creación dunha asociación veciñal, ecoloxista e cultural, así como asesoramento legal e xurídico "para loitar por todas as vías contra este proxecto", conclúen.
- Las capturas de pulpo se hunden en el arranque de campaña: 'A maioría dos barcos veñen para a terra coa metade do tope
- Muere el escultor compostelano Julio Ferreiro, autor de numerosos mosaicos con azulejos en los barrios de Santiago
- Un bebé acaba trasladado a un centro hospitalario tras una colisión de un coche de alta gama contra una casa en Ames
- El Mundos de Padrón cambia de dueño tras 16 años: 'Nos gustaría hacer conciertos, monólogos o cualquier cosa que anime un poco el pueblo
- La primera panadería ecológica de Santiago que empezó con un carro y un caballo: 'Nuestro pan es para gente que quiere cuidarse
- Tres playas gallegas a menos de 2 horas de Santiago, entre las más bonitas de España este verano
- La estatua de Moncho Reboiras vuelve a aparecer vandalizada en la rúa Carreira do Conde, en Santiago
- La Guardia Civil investiga la muerte de un vecino de A Baña en el incendio de un alpendre