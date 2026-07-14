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PROTESTA

"Biogás aquí non": berro unánime da veciñanza da Laracha contra a planta de Soandres

Douscentos veciños e veciñas formaron unha cadea humana para amosar o seu rexeitamento ao proxecto

Cadea humana de veciñas e veciños da Laracha contra a planta de biogás.

Cadea humana de veciñas e veciños da Laracha contra a planta de biogás. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

Douscentos veciños e veciñas da Laracha concentráronse a carón da localización onde se proxecta a macroplanta de biogás na parroquia de Soandres, para amosar de novo o seu rexeitamento ao proxecto.

Formaron unha cadea humana e corearon consignas como: Biogás aquí non, porque a localización non é a axeitada e Biogás así non, porque estas macroplantas xestionan residuos non xerados na contorna e danan a biodiversidade do río e dos acuíferos.

Veciños e veciñas que se concentraron na Soandres contra a planta de biogás.

Veciños e veciñas que se concentraron na Soandres contra a planta de biogás. / Cedida

Amosaron tamén a súa preocupación polo grave problema de seca e pola falta de caudal continuo no punto do río Anllóns "onde a planta de biogás chegaría a verter o equivalente a 2.000 camións cisterna de residuos líquidos, co grave impacto que suporía para o propio río, a súa biodiversidade e a saúde de milleiros de persoas das poboacións dos concellos que atravesa o Anllóns e que usan a auga deste río", afirman desde a plataforma Stop Biogás A Laracha, convocante da protesta.

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Cadea humana nunha finca próxima ao lugar onde se prevé construir a macroplanta. / Cedida

Insisten en que "non imos parar, manteremos viva a nosa loita ata que este proxecto se paralice". Despois dun proceso de alegacións, de numerosas reunións con entidades, expertos e institucións públicas, e dunha manifestación histórica na Laracha, a veciñanza continuará con diversas actividades e accións, como o actual proceso de creación dunha asociación veciñal, ecoloxista e cultural, así como asesoramento legal e xurídico "para loitar por todas as vías contra este proxecto", conclúen.

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