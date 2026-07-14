Cierra una de las cafeterías más queridas de Bertamiráns: "Nunca pensamos que chegaría este día"

Es, probablemente, la puerta más dulce y reconocible de Bertamiráns. Cruzar la puerta amarilla de Lambón fue, durante casi cuatro años, el punto de encuentro de muchos desayunos, cafés, meriendas y conversaciones en Bertamiráns. Ahora, esa puerta se abrirá por última vez el próximo 16 de agosto.

La popular cafetería, ubicada en el número 5 de la Travesía da Peregrina, ha anunciado a través de sus redes sociales que baja definitivamente la persiana con un mensaje que ha emocionado y tomado por sorpresa a sus clientes a partes iguales: "Hoxe tócanos escribir unhas palabras que nunca pensamos que chegarían".

Según explican, fue una decisión complicada que han tomado "despois de moito pensalo e co corazón encollido". A partir de ahora, Lambón dejará de existir para que la familia pueda centrar todos sus esfuerzos en Petiscos, su otro negocio.

En el mismo mensaje aprovechan para agradecer el cariño recibido durante estos años. "Só podemos dicir unha palabra: grazas. Grazas de todo corazón a cada unha das persoas que nos acompañastes durante este camiño. Grazas por confiar en nós, por escollernos unha e outra vez e por facer que Lambón fose un lugar tan especial. Sen vós, nada disto tería sido posible".

Lambón es una de las cafeterías más populares de Bertamiráns / Lucía Martínez

"Queremos regalarlle o máis valioso que temos"

La decisión responde a un cambio vital para la familia. Los responsables de Lambón anuncian que están esperando la llegada de su primera hija y que han decidido priorizar ese momento y regalarle lo más valioso que tienen "o noso tempo. Queremos vivir esta etapa con calma, disfrutala e estar presentes en cada momento".

Un motivo que ha despertado una oleada de mensajes de apoyo en redes sociales, donde numerosos clientes han lamentado el cierre, al tiempo que felicitaban a la familia por la nueva etapa.

Noticias relacionadas

Un café con pistacho y la puerta amarilla de fondo / Lucía Martínez

Con todo, y como seguran, el cierre de Lambón "non é un adeus". Los clientes podrán seguir compartiendo momentos en Petiscos, su otro negocio. "Lambón pecha as súas portas, pero todo o vivido quedará para sempre nos nosos corazóns. Grazas por formar parte desta historia. Grazas por tanto agarimo.Vémonos en Petiscos", finalizan.