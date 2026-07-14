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PROGRAMA DE VERÁN

Da Laracha a Portugal para vivir unha experiencia multiaventura na natureza

A actividade inclúe baixadas en tirolina, karts, paintball, barranquismo simulado e probas entre as copas das árbores

Mozas e mozos da Laracha no Pena Aventura Park, en Portugal.

Mozas e mozos da Laracha no Pena Aventura Park, en Portugal. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

Corenta mozos e mozas, de entre 13 e 18 anos, participan nunha experiencia multiaventura organizada polo Concello da Laracha en Pena Aventura Park, de Ribeira da Pena (Portugal).

A actividade inclúe unha ampla variedade de propostas de aventura, lecer activo e convivencia nunha contorna natural. Así, participaron nun circuíto de habilidades de altura entre as copas das árbores, puxeron a proba a súa destreza ao volante de karts, participaron nun simulador de barranquismo de río con saltos, lanzáronse en tirolina desde unha altura de 150 metros, xogaron ao paintball e descenderon 700 metros subidos a coches estilo tobogán mentres desfrutaban desde a altura das paisaxes da montaña de Lamelas e da vila de Ribeira da Pena.

Unha festa musical

A programación completouse cunha festa temática con música para favorecer a convivencia entre os participantes. A experiencia forma parte da programación municipal de verán, que durante os meses estivais ofrece unha ampla variedade de propostas culturais, deportivas e recreativas pensadas para todos os públicos e cunha atención especial aos nenos e aos mozos.

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"O alto interese espertado por esta actividade, unha das principais novidades da programación deste ano, pon de manifesto a boa acollida que teñen este tipo de iniciativas de ocio activo entre a mocidade larachesa", subliñan dende o goberno local.

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