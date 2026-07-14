Desarticulan una red criminal que extorsionaba a bares y restaurantes de Barbanza, Costa da Morte y Xallas

La operación Lightcall, desarrollada por el Equipo@Milladoiro de la Guardia Civil, especializado en asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia de la Comandancia de A Coruña, ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a cometer estafas telefónicas contra establecimientos de hostelería mediante el conocido método del “corte de luz”.

La investigación se inició el pasado año tras detectarse varios casos de hosteleros que habían sido víctimas de una misma modalidad delictiva. En total, la operación ha permitido esclarecer ocho hechos delictivos cometidos contra bares, restaurantes y cafeterías de Boiro, Muros, Santa Comba, Padrón, Noia y Muxía.

Llamadas telefónicas

Los autores seleccionaban previamente a sus víctimas tras recopilar información detallada sobre los negocios, obteniendo datos como la dirección del establecimiento y la compañía comercializadora del suministro eléctrico. Con esta información, contactaban telefónicamente con los responsables de los locales haciéndose pasar por empleados de la empresa suministradora.

Durante la llamada, informaban a las víctimas de la existencia de una supuesta deuda pendiente y les advertían de que, en caso de no abonarla de forma inmediata, se procedería al corte del suministro eléctrico. Para incrementar la presión y dificultar la capacidad de reacción de los afectados, las llamadas se realizaban habitualmente en horas de máxima actividad, coincidiendo con los servicios de comidas.

Amenazas de interrupción del suministro eléctrico

Ante la posibilidad de sufrir la interrupción del suministro eléctrico en pleno horario de trabajo, las víctimas accedían a realizar los pagos exigidos. Una vez obtenida la primera transferencia, los estafadores trataban de conseguir nuevos ingresos alegando supuestos errores en la operación o la necesidad de repetir el pago.

Cinco investigados y un detenido

La investigación permitió identificar la estructura y funcionamiento de la organización criminal. Como resultado, se procedió a investigar a cinco personas en las provincias de Almería, Cádiz, Girona y Málaga, así como en la localidad gaditana de Algeciras, además de la detención de un integrante del grupo en Vigo (Pontevedra). En total, seis personas han resultado implicadas en la operación.

El importe total estafado asciende a 10.951 euros, y la investigación ha permitido bloquear y recuperar 2.600 euros para las víctimas. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia e Instrucción de Muros.

Recomendaciones de la Guardia Civil

La Guardia Civil recuerda a empresarios y autónomos la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de llamadas. Ante cualquier requerimiento de pago urgente relacionado con suministros básicos, se recomienda verificar la información contactando directamente con la compañía suministradora a través de sus canales oficiales y desconfiar de cualquier solicitud de transferencia inmediata bajo amenazas de suspensión del servicio.

Asimismo, se aconseja comunicar cualquier intento de estafa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para facilitar la investigación y prevenir nuevas víctimas.