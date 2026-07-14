MEDIO RURAL
Extinguido o incendio que queimou 228 hectáreas de monte en Vimianzo e Laxe
Ao longo de catro días traballaron na zona 69 brigadas, 69 motobombas, tres helicópteros e un avión
A Consellería do Medio Rural confirmou que ás 14.00 horas deste martes quedou extinguido o incendio rexistrado nos concellos de Vimianzo e Laxe, que se fusionou como un único lume tras unirse os iniciados na parroquia de Salto, en Vimianzo, ás 20.16 horas do sábado, e na de Nande, en Laxe, ás 21.55 horas dese mesmo día.
Este lume afectou finalmente unha superficie total de 228,58 hectáreas, das cales 177,8 foron de monte arborado e as restantes 50,78 de raso.
Para a súa extinción mobilizáronse, de xeito acumulado e conxunto, 4 técnicos, 56 axentes, 69 brigadas, 62 motobombas, 5 pas, 4 unidades técnicas de apoio, 3 helicópteros e 1 avión.
Todo apunta a que os lumes de Salto e Nande foron provocados pola tormenta eléctrica rexistrada o pasado sábado na Costa da Morte.
- Las capturas de pulpo se hunden en el arranque de campaña: 'A maioría dos barcos veñen para a terra coa metade do tope
- Muere el escultor compostelano Julio Ferreiro, autor de numerosos mosaicos con azulejos en los barrios de Santiago
- Un bebé acaba trasladado a un centro hospitalario tras una colisión de un coche de alta gama contra una casa en Ames
- El Mundos de Padrón cambia de dueño tras 16 años: 'Nos gustaría hacer conciertos, monólogos o cualquier cosa que anime un poco el pueblo
- La primera panadería ecológica de Santiago que empezó con un carro y un caballo: 'Nuestro pan es para gente que quiere cuidarse
- Atención si circulas por Santiago: esta céntrica calle permanecerá cortada hasta finales de agosto
- La estatua de Moncho Reboiras vuelve a aparecer vandalizada en la rúa Carreira do Conde, en Santiago
- Tres playas gallegas a menos de 2 horas de Santiago, entre las más bonitas de España este verano