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MEDIO RURAL

Extinguido o incendio que queimou 228 hectáreas de monte en Vimianzo e Laxe

Ao longo de catro días traballaron na zona 69 brigadas, 69 motobombas, tres helicópteros e un avión

Brigadistas trabajando en las labores de extinción del incendio en Nande.

Brigadistas trabajando en las labores de extinción del incendio en Nande. / J. M. R.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

A Consellería do Medio Rural confirmou que ás 14.00 horas deste martes quedou extinguido o incendio rexistrado nos concellos de Vimianzo e Laxe, que se fusionou como un único lume tras unirse os iniciados na parroquia de Salto, en Vimianzo, ás 20.16 horas do sábado, e na de Nande, en Laxe, ás 21.55 horas dese mesmo día.

Este lume afectou finalmente unha superficie total de 228,58 hectáreas, das cales 177,8 foron de monte arborado e as restantes 50,78 de raso.

Para a súa extinción mobilizáronse, de xeito acumulado e conxunto, 4 técnicos, 56 axentes, 69 brigadas, 62 motobombas, 5 pas, 4 unidades técnicas de apoio, 3 helicópteros e 1 avión.

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Todo apunta a que os lumes de Salto e Nande foron provocados pola tormenta eléctrica rexistrada o pasado sábado na Costa da Morte.

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