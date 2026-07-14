Inversión récord en Oroso: más de 2.5 millones de euros en once iniciativas

El Concello de Oroso realiza una inversión récord de más de 2.7 millones de euros en once iniciativas que se desarrollarán en lo que resta de año. Se trata de un volumen de inversión con números históricos que se dedicará a la mejora de servicios públicos, espacios vecinales y áreas vecinales, entre otros.

La inversión se repartirá en proyectos ya adjudicados, listos para adjudicar, en licitación o preparados para contratación. Entre estas mejoras, la que se encuentra en una fase más avanzada es la mejora de la Escola Infantil A Ulloa, con una inversión de 150.000 euros y lista para adjudicación en las próximas semanas. El aglomerado integral de Sigüeiro, dotado de 300.000 euros para la mejora del estado de las calles, también está listo para adjudicar.

El nuevo Local Social de Oroso también cuenta con una inversión de 300.000 euros y ya está adjudicado con el objetivo de reforzar la convivencia y la actividad vecinal. A estas inversiones se les suman los 350.000 euros destinados a las sendas en el Cachopal, en Valverde y en el Barral, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal.

La mayor inversión

Una de las principales intervenciones será la transformación del Parque do Carboeiro, destinándose 1.1 millones de euros del Plan Hurbe de la Xunta de Galicia. La inversión del Concello también incluye la mejora de los parques empresariales, destinando a estos una inversión de 150.000 euros, y el proyecto de refugios climáticos de la Xunta de Galicia, dotado con 83.000 euros para la adaptación de espacios públicos.

Autoridades, locales y autonómicas, en una visita al parque do Carboeiro, en Sgüeiro, Oroso / Xunta

También se encuentra en licitación un nuevo parque infantil de la Praza Alexandre Bóveda con una inversión de 100.000 euros. La misma cifra de cien mil euros será invertida en las infraestructuras en común con Frades, que se licitarán próximamente dentro de la colaboración intermunicipal.

Por último, se destinarán 50.000 euros al parque canino de Porto Aveira y 30.000 euros al mobiliario urbano sostenible dedicado a la renovación e incorporación de nuevos elementos en espacios públicos del municipio, que completan el total de 2.713.000 de euros de inversión en Oroso.

"Unha folla de ruta clara"

El Alcalde de Oroso, Alex Doval, destaca que “estamos diante dun volume de investimento excepcional para Oroso e, sobre todo, dunha carteira moi diversa de proxectos que terá un impacto directo na vida diaria da veciñanza, tanto en Sigüeiro como nas parroquias”. Aemás, resalta que el Concello está siguiendo "unha folla de ruta clara" con inversiones que cubren necesidades muy diferentes y permiten que el municipio siga mejorando de forma equilibrada.

Oroso entra de esta manera en una nueva fase de inversión pública con una planificación amplia y diversa para lo que resta de 2026.