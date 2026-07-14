Lugares clave donde poder disfrutar del mar de ardora en Galicia

Los gallegos podrán disfrutar entre los meses de julio y septiembre del fenómeno denominado como Mar de Ardora. Gracias al movimiento del agua, las orillas de las playas se llenan de luces azules y verdosas.

El Mar de Ardora no es un fenómeno fijo, sino que se mueve según las corrientes marinas y depende directamente de la concentración de fitoplancton bioluminiscente. No en todas las playas gallegas se ve igual, dependiendo de las condiciones naturales, las luces se vuelven más o menos intensas.

La playa de Carnota, en la Costa da Morte, es uno de los lugares donde mejor se podrá ver este fenómeno en Galicia. La zona de Muxía también destaca entre las zonas para disfrutar del Mar de Ardora gracias a las temperaturas, al mar abierto y a la baja contaminación lumínica. Otras playas menos masificadas, como Os Riás, en Malpica de Bergantiños, también se convertirán en escenarios donde se podrá disfrutar de este fenómeno.

También en el litoral coruñés, Rebordelo (en Cabana de Bergantiños), a Ermida (en Ponteceso) o las playas de Estorde y Gures (en Cee) son puntos habituales a los que la gente va cuando quiere ver el Mar de Ardora.

Más al sur, las Islas Cíes y las Ons son considerados los lugares donde mejor se presenciará el fenómeno. La ausencia de contaminación lumínica y las aguas poco profundas son las características que hacen de las islas un lugar clave donde ver el Mar de Ardora.

Estos diferentes lugares son el escenario perfecto para que familias y viajeros disfruten del Mar de Ardora en Galicia.