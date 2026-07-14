Nuevas jornadas de observación astronómica en Lalín este viernes

"El límite es el cielo", pero no cuando se trata de observar. El Concello de Lalín organiza una nueva jornada de observación astronómica gratuita en Rodelas, el punto más indicado para la realización de estas actividades debido a la calidad de su cielo. La actividad, programada para el viernes 17, estará coordinado por el director científico José Ángel Docobo.

Rodelas es uno de los principales enclaves de la iniciativa 'Destino Starlight' de Lalín, debido a sus excelentes condiciones para la observación astronómica. El Concello busca impulsar una programación estable de divulgación científica y astroturismo a través de actividades como esta, acercando la astronomía a la vecindad de manos de un verdadero experto en la materia.

Fenómenos astronómicos de interés

Según señala el director del Observatorio Astronómico Ramón María Aller, José Ángel Docobo, la actividad del día 17 comenzará con una observación a simple vista, de forma que las personas participantes puedan ver cómo la Luna y las estrellas van apareciendo a medida que cae el Sol. Tras esto y con la ayuda de un telescopio, se podrán contemplar la constelación de Lira, la nebulosa del anillo, el cúmulo globular de Hércules o la galaxia de Andrómeda, entre otros fenómenos astronómicos de interés.

La participación en la actividad es completamente gratuita, incluyendo el traslado a Rodelas en autobús, facilitado por la Concellería de Turismo de Lalín, en manos de Begoña Blanco. Las personas interesadas deberán inscribirse previamente en el Museo Municipal. El objetivo de esta actividad es el desarrollo de Lalín como Destino Turístico Starlight, además de poner en valor la gran calidad de su cielo nocturno.

Eclipse total el 12 de agosto

El 12 de agosto desde el Altar do Sol, un enclave ligado a la cultura megalítica, tendrá lugar la visualización del eclipse total de sol que contará con las actuaciones musicales de Caamaño&Ameixeiras y Kike Varela. Desde las 17.30 horas tendrán lugar siete horas de actividades científicas, culturales y musicales, bajo la tutela de José Ángel Docobo, una de las máximas autoridades astronómicas en España. Desde el Concello de Lalín también se habilitarán autobuses gratuitos para llegar al lugar del evento, que también se podrán reservar en el Museo Municipal.