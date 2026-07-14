Pantalla gigante en Padrón para animar a España en las semifinales
El Concello de Padrón instalará una pantalla gigante en la Plaza de Macías para disfrutar del partido de 'La Roja'
Iker Cotón
Padrón se vuelca con la Selección. El Concello de Padrón pondrá a disposición de los vecinos una pantalla gigante en la Plaza de Macías para que los vecinos puedan disfrutar del partido que enfrentará a la Selección Española contra Francia en las semifinales de la Copa del Mundo, este martes a partir de las 21.00 horas.
El Concello de Padrón ya instaló el pasado viernes 10 una pantalla para la proyección del España-Bélgica en cuartos de final, en una Plaza de Macías llena hasta la bandera que explotó con el gol de Mikel Merino para dar la victoria a 'La Roja'. Tras el éxito de esta propuesta, Padrón vuelve a apostar por la gran pantalla en su plaza más emblemática, aunque no es el único municipio que se suma a esta moda. En Santiago, más en concreto en el Monte do Gozo, los picheleiros han podido seguir a la Selección en todos los partidos eliminatorios mediante una pantalla gigante. Otros concellos que contarán con una proyección de estas características para las 'semis' son: Carballo, Laxe, Vimianzo, Cee, Ribeira, Noia...
Horario y dónde ver el partido
La suerte está echada. El partido que decidirá uno de los finalistas del mundial comenzará esta tarde a las 21.00 horas, en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos. El Francia-España se podrá seguir, al igual que todos los partidos del combinado nacional español, en abierto desde La 1 y desde la plataforma gratuita de streaming RTVE Play, además de desde la plataforma de pago DAZN.
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