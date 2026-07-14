Pantalla gigante en Padrón para animar a España en las semifinales

Padrón se vuelca con la Selección. El Concello de Padrón pondrá a disposición de los vecinos una pantalla gigante en la Plaza de Macías para que los vecinos puedan disfrutar del partido que enfrentará a la Selección Española contra Francia en las semifinales de la Copa del Mundo, este martes a partir de las 21.00 horas.

El Concello de Padrón ya instaló el pasado viernes 10 una pantalla para la proyección del España-Bélgica en cuartos de final, en una Plaza de Macías llena hasta la bandera que explotó con el gol de Mikel Merino para dar la victoria a 'La Roja'. Tras el éxito de esta propuesta, Padrón vuelve a apostar por la gran pantalla en su plaza más emblemática, aunque no es el único municipio que se suma a esta moda. En Santiago, más en concreto en el Monte do Gozo, los picheleiros han podido seguir a la Selección en todos los partidos eliminatorios mediante una pantalla gigante. Otros concellos que contarán con una proyección de estas características para las 'semis' son: Carballo, Laxe, Vimianzo, Cee, Ribeira, Noia...

Horario y dónde ver el partido

La suerte está echada. El partido que decidirá uno de los finalistas del mundial comenzará esta tarde a las 21.00 horas, en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos. El Francia-España se podrá seguir, al igual que todos los partidos del combinado nacional español, en abierto desde La 1 y desde la plataforma gratuita de streaming RTVE Play, además de desde la plataforma de pago DAZN.