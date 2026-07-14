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Pistoletazo de saída este xoves ás Festas do Carme de Arzúa

Do 16 ao 19 de xullo Arzúa vibrará con actuacións en directo, verbena e sesións de DJ

Presentación das Festas do Carme

Presentación das Festas do Carme / Cedida

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Iker Cotón

As Festas do Carme de Arzúa comezan este xoves 16 cucnha programación festiva que se extenderá durante toda a fin de semana. A programación das festas conta cun importante papel de varios artistas locais que se encargarán de poñer a música a unha fin de semana chea de ritmo en Arzúa.

A Banda de Música de Arzúa abrirá as festas este xoves 16 cun pasarrúas pola vila e dous concertos na Praza de Galiza. Nesta mesma praza terá lugar a sesión de discomóbil de DJ Pájara Boba, dende as 21:30 horas.

O venres terán lugar dous concertos do Bringuelo - Escola de música tradicional de Arzúa na Praza de Galiza ás 14.00 e 20.00 horas. O ambiente nocturno correrá a cargo da verbena coa Orquesta Galilea e da discomóbil con DJ Casanova. Luar das augas poñerá a música do sábado con dous concertos ás 14.00 e 20.00 horas. Tras esto, na praza de Galiza actuará na discomóbil DJ Toni Salvaje, ás 22.30 horas.

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Programación das Festas do Carme de Arzúa

Programación das Festas do Carme de Arzúa / Cedida

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