Susto por un incendio en el límite de Brión, Ames y Teo que se acercó a una aldea: "Estuvo a unos 300 metros de las casas"

Un incendio declarado a última hora de la tarde del martes en la zona de Bastavales mantuvo en alerta a los servicios de extinción y emergencias por la proximidad a dos núcleos habitados de Brión, los de Xinzo y Beca. Al cierre de esta edición el operativo seguía desplegado, pero la situación evolucionaba de forma positiva, según confirmaron tanto el GES como al alcalde brionés, Pablo Lago.

Según los datos de la Consellería do Medio Rural, el fuego comenzó a las 19.20 horas en una zona de monte de Xinzo, la mayoría de eucalipto, sin que se pudiesen concretar cifras de la superficie afectada. La zona quemada, de hecho, se encuentra justo en el límite de tres ayuntamientos de la comarca compostelana: Brión, Ames y Teo.

En las labores para apagar las llamas trabajaban ya durante la noche un técnico, cuatro agentes, diez brigadas, seis motobombas, una pala, una unidad técnica de apoyo, así como cuatro helicópteros y dos aviones.

Las llamas llegaron a estar "a unos 300 metros" de las viviendas, según relataron efectivos del GES, que revelaron que no fue necesario el desalojo ya que el foco estuvo bastante controlado. "La principal dificultad fue poder llegar a la cola, a la zona donde se originó, porque era una parte del monte bastante inaccesible".

Una gran columna de humo, visible desde buena parte de la comarca de Santiago, ciudad a la que llegó el humo y el olor a quemado, provocó también numerosas llamadas de particulares.

Incendio de Brión / Cedida

Controlado el fuego de Ribas de Sil que quemó 180 hectáreas

Mientras, el mayor incendio activo en Galicia, el registrado en el municipio lucense de Ribas de Sil, quedó finalmente controlado a las 19.47 horas de este martes, tras afectar a una superficie de 180 hectáreas. Según ha informado la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició el pasado sábado, día 11, a las 18.22 horas y, conforme a las últimas estimaciones provisionales, afecta a 180 hectáreas.

En este incendio ha sido necesario declarar la Situación 2 de forma preventiva por su proximidad al núcleo de Chenzas, una medida operativa que quedó desactivada en la madrugada del domingo.

En la extinción se han movilizado, hasta ahora, de forma acumulada, ocho técnicos, 42 agentes, 61 brigadas, 45 motobombas, cuatro palas, nueve helicópteros y ocho aviones.