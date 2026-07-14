Un vecino de A Laracha, entre los cuatro investigados por vender prendas deportivas falsificadas

La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación MUCE, ha investigado a cuatro personas como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial, tras la comercialización de prendas deportivas falsificadas en distintos municipios coruñeses.

Dos de los investigados residen en Lugo, uno en Arteixo y otro en A Laracha.

La actuación fue desarrollada por la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de A Coruña y el Destacamento Fiscal y de Fronteras del Puerto de A Coruña, unidades especializadas que iniciaron las investigaciones al detectar un notable incremento de la venta ambulante y distribución de artículos deportivos presuntamente falsificados en la provincia coruñesa.

Como resultado de las inspecciones realizadas en diferentes localidades, los agentes intervinieron un total de 1.053 camisetas y equipaciones deportivas que presentaban indicios de vulneración de derechos de propiedad industrial.

Ante la falta de documentación que acreditase su procedencia y autenticidad, se solicitaron los correspondientes informes periciales a los representantes autorizados de las firmas afectadas en España.

Una vez recibidos dichos informes, los especialistas certificaron que los productos intervenidos no eran originales, estimándose un valor de mercado superior a los 105.300 euros.

Toda la mercancía quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Entre los artículos aprehendidos destacaba un elevado número de camisetas y equipaciones de fútbol relacionadas con selecciones nacionales y equipos participantes en competiciones internacionales de máxima repercusión mediática, cuya demanda se incrementa significativamente durante la celebración de estos eventos deportivos.

Las investigaciones permitieron determinar que buena parte de la mercancía procedía de circuitos de distribución irregulares vinculados a importaciones sin las debidas garantías comerciales y documentales.

Además de las actuaciones penales, la Guardia Civil formuló diversas denuncias administrativas por infracciones detectadas durante las inspecciones. Entre ellas figuran varias actas por supuestas infracciones a la Ley de Represión del Contrabando, así como denuncias por incumplimientos contemplados en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

La Guardia Civil recuerda que la comercialización de productos falsificados constituye una práctica ilícita que perjudica a consumidores, comerciantes y titulares de derechos industriales, además de generar importantes pérdidas económicas y favorecer circuitos comerciales ajenos a los controles legales y fiscales establecidos.

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Las diligencias instruidas fueron remitidas a los juzgados de A Coruña y Betanzos. La investigación continúa abierta para el esclarecimiento completo de los hechos y la posible localización de nuevos canales de distribución relacionados con la mercancía intervenida.