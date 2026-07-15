Ames blinda su sede electrónica tras el ataque de un hacker a la empresa que le suministra el software

La amenaza de un hacker que aseguraba haber tomado el control total de la infraestructura tecnológica de la empresa Add4u encendió las alarmas en el Concello de Ames, una de las 150 instituciones públicas que tienen contratado con esa firma el software de gestión documental y automatización de procesos.

Add4u es la empresa con la que el Concello de Ames tiene contratado el certificado para la gestión de su sede electrónica.

El pasado viernes 3 de julio la empresa detectó "un incidente de seguridad" que afectó a uno de sus servidores, pero no a los sistemas en operación de los ayuntamientos que utilizan su plataforma. "Desde el primer momento activamos nuestros protocolos de respuesta y trabajamos de forma coordinada con la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Agencia Española de Protección de Datos, a quienes facilitamos toda la información técnica disponible para colaborar en la identificación del responsable", señala a este diario Miguel Ángel Domínguez Castellano, CEO de Add4u.

Según explica, "el objetivo del atacante era cifrar información para exigir posteriormente un rescate, pero el ataque se contuvo en un servidor de nuestras oficinas y no hay constancia de que el software malicioso llegase a propagarse a los sistemas de nuestros clientes".

Con todo, el Concello de Ames actuó de inmediato este lunes 6, tras tener conocimiento de lo ocurrido por Amtega (la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia).

El hecho de que no fuese la propia empresa la que le alertase causó "malestar" en el Gobierno local. Ese mismo día, el alcalde, Blas García, firmó un decreto revocando de manera temporal el certificado para la gestión de su sede electrónica, aunque la anulación no tiene carácter inmediato.

Este martes, tras reunirse con los técnicos municipales, el regidor convovó a las portavoces de los grupos de la Corporación para informarlas de lo ocurrido.

En este sentido, desde el Concello se asegura que la sede electrónica sigue funcionando con normalidad y que ni se ha registrado ningún incidente ni el sistema corre peligro, algo que también confirman desde la compañía. "No hay constancia de que se produjera un acceso efectivo a los sistemas municipales ni de que se viese comprometida información del Concello", aseguran desde la administración local.

Cuando la revocación del certificado se haya hecho efectiva, se activará uno nuevo.

Miguel Ángel Domínguez asegura que "ningún cliente ha visto interrumpida su actividad y no se ha perdido información alguna de las entidades" y que "esto no es fruto del azar, sino consecuencia directa del diseño de nuestra plataforma".

Miguel Ángel Domínguez, CEO de Add4u. / Cedida

En este sentido, explica que "la información y los documentos de cada organismo —incluido el Ayuntamiento de Ames— residen de forma descentralizada en la infraestructura del propio organismo, de modo que un incidente en un servidor de Add4u no afecta ni a la disponibilidad ni a la integridad de los datos que cada entidad gestiona".

Precisamente por esa arquitectura, el alcance del incidente ha quedado "acotado", añade. Y es que, en soluciones que centralizan toda la información en una única infraestructura, un ataque de estas características podría haber paralizado de forma simultánea a numerosos clientes y comprometido la totalidad de su información, con consecuencias potencialmente catastróficas para la prestación de servicios públicos. "Nuestro modelo está concebido precisamente para que eso no pueda ocurrir", dice el CEO de Add4u.

Intento de extorsión

"Al no lograr su objetivo, el atacante optó por difundir información que se encontraba en el citado servidor de desarrollo —en su mayor parte obsoleta— con la finalidad de generar alarma social. Según la información de la que disponemos, esta misma persona estaría intentando extorsionar a otras organizaciones", añade Domínguez.

La compañía Add4u señala que su tecnología se utiliza para atender a más de 9,4 millones de ciudadanos y empresas cada año, "con más de 150 millones de transacciones electrónicas".

Su tecnología de GestDocAI Copilot fue utilizada en procesos de transformación digital de más de 150 ayuntamientos en España. "Está implantado en capitales de provincia como Toledo, León, Huesca, Cuenca, Ávila, etc., y en ayuntamientos de toda España tan innovadores como Tres Cantos, Boadilla del Monte, Algemesí, Ames, Úbeda, etc.", indica la empresa.

También se utiliza GestDocAI Copilot en el Congreso de los Diputados y el Senado de España, para la tramitación de las iniciativas parlamentarias de ambas cámaras o en la transformación digital interna de los principales partidos políticos. Además, está también instalado en colegios profesionales, como el Colexio de Psicólogos de Galicia.