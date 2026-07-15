Pampín será a candidata do BNG amesán á espera de que confirmen a Blas García, Oliva Agra e Luísa Feijoo
A nacionalista maiá foi arroupada por Ana Pontón no Pazo da Peregrina na súa presentación pública
O resto dos actuais líderes locai van concorrer para acadar o respaldo das respectivas agrupacións locais
A alcaldía de Ames xa ten a súa primeira candidata para 2027: Escarlata Pampín, do BNG, que vén de ser presentada pola líder da formación frentista, Ana Pontón, no Pazo da Peregrina. E pendentes das reunións dos comités e asambleas locais, tamén confirmaron que van presentar candidatura Blas García (PSOE), Oliva Agra (PP) e Luísa Feijoo (Espazo Común Ames), con máis que seguras posibilidades de saír elexidos para liderar os seus respectivos partidos nas eleccións municipais.
Dedicar toda a capacidad
Deste xeito, a concelleira nacionalista Pampín comprometeuse a impulsar o futuro de Ames “se hoxe dou este paso é porque quero dedicar toda a miña capacidade, toda a miña experiencia e toda a miña ilusión a estar á altura de Ames. Ese é o compromiso que asumo diante de vós. Porque cando un Concello como Ames mira cara ao futuro, merece persoas dispostas a estar á súa altura”. Na presentación da candidata, Pontón asegurou que Escarlata Pampín “ten a forza, o proxecto e o liderado que se necesita” e insistiu en que a candidata nacionalista para as próximas eleccións municipais “vai a por todas” cun proxecto que poña aos veciños no centro das políticas.
Neste sentido, a candidata á alcaldía de Ames, Escarlata Pampín, avanzou que quere ser a alcaldesa que lidere “unha nova etapa en Ames construída dende a experiencia, un proxecto ilusionante e ambicioso fronte ás políticas de socialistas ou de populares. “Porque xa demostramos que sabemos gobernar. Agora precisamos da forza da veciñanza para liderar. Liderar un novo tempo para Ames. Un tempo no que o Concello siga medrando, pero medre ben de xeito planificado poñendo ás persoas no centro . Un tempo no que o progreso se mida pola calidade de vida da veciñanza. Un tempo no que cada decisión se tome pensando no ben común. Como ben sabemos facer no BNG”,
Slogan preciso
“Quero e queremos estar á altura de Ames. Non é un eslogan escollido ao azar. É un compromiso. Porque Ames xa non é un Concello pequeno que simplemente medra. Ames converteuse nun dos grandes motores de Galicia. Un Concello novo, dinámico, cheo de talento e de oportunidades. Un Concello que atrae familias, empresas e proxectos. Un Concello que non deixa de transformarse” explicou. “Nacín e medrei en Ames, onde aprendín que o coñecemento nace de abrir o corazón a quen vén e a quen xa está”, engadiu.
- Llegan las fiestas más internacionales de Compostela: 10 días, en lugar de 15, en aras de la 'calidad
- Cierra una de las cafeterías más queridas de Bertamiráns: 'Nunca pensamos que chegaría este día
- Las denuncias de los vecinos del Ensanche acaban con El Búnker: el Concello de Santiago decreta su cierre
- Dónde ver este martes el España-Francia del Mundial en Santiago: todas las pantallas gigantes
- Tres playas gallegas a menos de 2 horas de Santiago, entre las más bonitas de España este verano
- Atención si circulas por Santiago: esta céntrica calle permanecerá cortada hasta finales de agosto
- Netflix busca en Santiago figurantes para la tercera temporada de la serie ‘Animal’: estos son los requisitos que debes cumplir
- Susto por un incendio en el límite de Brión, Ames y Teo que se acercó a una aldea: 'Estuvo a unos 300 metros de las casas