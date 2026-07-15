Bronca en Muxía: El alcalde expulsa al portavoz socialista de una comisión por graves insultos

Una comisión informativa acabó convirtiéndose en una nueva batalla dialéctica en Muxía. El alcalde, Javier Sar (IxM) expulsó al portavoz del PSOE, Iago Toba, después de que este profiriese graves insultos contra el regidor y contra la concejala del BNG, Mercé Barrientos.

El debate se calentó cuando el regidor explicaba que "por razóns de traballo" se modificaba el horario de la Xunta de Goberno Local para celebrarla, a partir de ahora, a las 20.00 horas.

Iago Toba preguntó que "se foi por cuestións de traballo dos concelleiros como se convoca unha comisión hoxe ás 9.00 horas", a lo que el regidor respondió: "Efectivamente foi por cuestións de horarios de traballo, e vostede como ao mellor non ten traballo non o entende". Así consta en el acta de la sesión.

A partir de ahí, el debate subió de tono cuando el portavoz socialista señaló que "a fin de semana eu dedícolla á miña familia, non vou por aí de putero nin de borracheira".

Llegado a este punto, la edil nacionalista manifestó que ante ese comportamiento abandonaba la sesión, a lo que Toba reaccionó señalando: "marche, que vostede sabe tamén de puterío bastante....", por lo que Mercé Barrientos pidió que constase en acta afirmando que "isto é inaceptable".

Fue entonces cuando el alcalde expulsó a Iago Toba, quien profirió nuevos insultos al regidor. Acto seguido abandonaron la sesión los otros dos ediles del PSOE, por lo que la comisión tuvo que ser interrumpida por falta de quórum.

El BNG denuncia "actitudes machistas reiteradas no tempo"

El BNG de Costa da Morte, a través de un comunicado, muestra su «total rexeitamento ao inaceptábel comportamento do portavoz municipal do PSOE de Muxía» y califica las alusiones personales dirigidas a Mercé Barrientos de «totalmente irrespectuosas e fóra de lugar».

La formación nacionalista reprueba «rotundamente as súas actitudes machistas, repetitivas e reiteradas». Además, asegura que estudia las posibles medidas legales que puedan adoptarse contra Iago Toba «diante dunha situación que vai a peor co paso do tempo».

El BNG recuerda que «xa durante o ano pasado se produciron episodios similares nos que este concelleiro pronunciou expresións indignas e impresentábeis dirixidas a Mercé Barrientos».

La formación apela, además, a la responsabilidad del PSdeG-PSOE «por manter no cargo unha persoa con comportamentos inaceptábeis» y reclama a la dirección socialista que actúe.

Por su parte, el responsable local del BNG de Muxía, Carlos Fernández Concheiro, expresó «o total apoio da nosa organización á portavoz municipal, Mercé Barrientos, ante os insultos machistas e impresentábeis por parte de Iago Toba, que son reiterados no tempo».

«Son comportamentos que non se lle poden permitir a un representante público e que deberían avergoñar unha formación política que se denomina progresista», añadió.