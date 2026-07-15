Caso abierto (todavía): la 'aparición' de la Virgen que Brión lleva 52 años esperando

Era una tarde de invierno de 1974. Dos hombres llamaron a una puerta en la parroquia de Santa María de Cornanda, en Brión, interesándose por visitar la iglesia. Un vecino respondió con amabilidad y se ofreció a abrirles el templo. Entraron, hicieron una genuflexión ante el altar, contemplaron su belleza y se fueron.

Al día siguiente la sorpresa del párroco y de los vecinos fue mayúscula. La puerta de la iglesia había sido forzada y la imagen religiosa que presidía el altar mayor había sido robada. Delito y pecado.

Desde aquel fatídico día de 1974 nunca más se supo del paradero de la imagen de Santa María de Cornanda, la patrona de la parroquia. La talla, de madera, policromada y de unos 50 centímetros de altura, representa a la Virgen María, coronada, sosteniendo unas frutas en una mano derecha y con el Niño Jesús sentado sobre su pierna izquierda, impartiendo la bendición.

Cincuenta y dos años después, la Archidiócesis de Santiago de Compostela hace un llamamiento a la ciudadanía para ayudar a localizar esa valiosa imagen religiosa (gótica).

"Además de su valor artístico, la imagen posee un importante significado histórico, cultural y sentimental para la parroquia y para el patrimonio de Galicia. Su ausencia supone una pérdida irreparable para la memoria colectiva de la comunidad", señalan desde la archidiócesis.

Foto realizada en su día a la talla por Gloria Gende Franqueira, una investigadora local, ya fallecida. / Gloria Gende Franqueira

Por este motivo, se solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información sobre la pieza, ya sea por haberla visto en alguna colección, galería, subasta o publicación, o por disponer de cualquier dato que pueda contribuir a su localización. "Incluso una información que parezca insignificante podría resultar de gran utilidad", explican.

Si alguien dispone de información o conserva fotografías antiguas en las que aparezca la imagen, puede ponerse en contacto con los responsables de la parroquia o con el Arzobispado de Santiago. "Toda comunicación será tratada con la máxima discreción", indican.

Fe y esperanza

Según la archidiócesis, "recuperar esta imagen supondría devolver a Santa María de Cornanda una parte esencial de su historia y contribuir a la protección del patrimonio cultural gallego".

Las esperanzas están depositadas especialmente en las redes sociales. Al llamamiento se ha sumado la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia.

La imagen que ilustra esta información fue retocada digitalmente en base a la foto original realizada en su día por Gloria Gende Franqueira, una investigadora local, ya fallecida, autora de un estudio sobre los templos y las imágenes religiosas de Brión.

"En algún momento aparecerá. Esa imagen no la robaron para quemarla. Está en alguna casa, en algún museo, en algún lugar", señala un portavoz de la archidiócesis.