PLAN HURBE
A Laracha transforma a contorna do CEIP Otero Pedrayo para facela máis segura e accesible
A Xunta achegará o 70% dos preto de 470.000 euros do investimento previsto
A Xunta e o Concello da Laracha colaboran nas obras de humanización e dotación de infraestruturas na contorna do CEIP Otero Pedrayo, que suporán un investimento total de 468.493 €.
A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, xunto co secretario xeral técnico, Yago Borrajo, e coa directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, asinou co alcalde, José Manuel López Varela, o convenio para abordar esta actuación ao abeiro do Plan Hurbe.
A actuación que se vai desenvolver permitirá mellorar a accesibilidade, seguridade viaria e calidade urbana desta contorna escolar coa humanización do espazo. Entre as intervencións previstas, inclúense a execución dunha senda e beirarrúas, a pavimentación de firmes e a habilitación dun aparcamento para autobuses e vehículos lixeiros.
Tamén se abordará a execución de novo alumeado público, a dotación de mobiliario urbano e a rede de pluviais. O prazo de execución das obras será de 6 meses.
A través do convenio, a Xunta colabora no financiamento da actuación coa achega do 70% do custo (327.945 €), e contratará e executará as obras. Pola súa banda, o Concello da Laracha achegará o 30% restante, realizará as xestións para posibilitar a súa execución e comprométese á recepción, mantemento e conservación das actuacións que incorporará ao patrimonio público municipal.
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