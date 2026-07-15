El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte: 25 espectáculos desde el viernes para reír, emocionarse y vibrar

Si hay un momento en el que el turismo y la cultura se encuentran, ese es el verano. Así lo demuestran las múltiples citas que recorren el territorio gallego, como el recién celebrado Ribadeo Indiano o la exitosa última edición de O Son do Camiño, que reunió a miles de personas en la capital gallega para disfrutar de la música.

Desde este viernes y durante nueve días, le tocará el turno a otro rincón de la comunidad autónoma, donde aterrizarán más de 25 espectáculos y actividades para todos los públicos. Basta un viaje de menos de dos horas en coche desde Compostela para llegar a esta villa ourensana, que ofrece el plan perfecto desde este viernes para los amantes de las artes escénicas, la historia y las rutas naturales que discurren entre viñedos.

Esa estampa idílica será la que enmarcará la 42ª edición de la Mostra Internacional de Teatro (MIT), que se celebrará entre el 17 y el 25 de julio en Ribadavia. El evento, que se enfoca este año en la memoria histórica y la inclusión de lo diferente, contará con grandes nombres del teatro como Grupo Chévere, artistas internacionales llegados desde puntos como Portugal o México y piezas circenses y humorísticas que recorrerán el pueblo para el disfrute de pequeños y mayores.

Así será el programa de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia de 2026

La Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia es ya una cita histórica que reúne en el municipio a actores, bailarines y humoristas de distintas partes de España y del globo. Su edición número 42 comenzará este viernes 17 de julio con una lectura performativa de Alomais Teatro, aunque será la obra ICTUS de Chévere, inspirada en una pintura de Castelao, la que arrancará con fuerza el festejo a las 23.00 horas en el Auditorio Rubén García do Castelo.

Desde entonces, y a lo largo de más de una semana, desfilarán por el pueblo numerosas representaciones, en las que se mezclarán piezas reflexivas, artes experimentales y shows a pie de calle con los que reír, meditar sobre la memoria democrática y compartir experiencias. Especialmente reseñable será A Fortaleza de A Feroz (20 de julio), que rescata la memoria de las guerrilleiras antifranquistas gallegas, Mi madre y el dinero (21 de julio), de la compañía mexicana Pornotráfico y las piezas musicales, otro de los pilares del evento, como Mercedes máis eu (18 e julio) de Janet Novás e Mercedes Peón, la última oportunidad para disfrutar de este espectáculo en vivo.

Los más melómanos podrán, además, gozar de las creaciones de compañías premiadas que le pondrán ritmo a las jornadas de este bonito pueblo gallego. Entre sus calles medievales de piedra -llenas de castillos, edificios románicos y negocios de repostería hebrea-, se sucederá la música del último proyecto de Ibuprofeno Teatro, Bio Construción (23 de julio), con el directo de Macarena Montesinos; la pieza coral Atlas de Anatomía (25 de julio) de la canaria Paula Quintana y el experimental Zoombies, del brasileño Pedro Vilela (18 de julio).

Roland Mon Amour, de Cris Balboa, rematará con carcajadas el último día del festejo a través de una mezcla de ingenio y melodía. El peor espectáculo del mundo. De momento! de los vascos Zanguango Teatro, reforzarán esas mismas risas el 20 de julio, dos shows familiares que vendrán acompañados de Berenguela na gaiola, de Galeteatro e Xarope Tulú (19 de julio); y de la pieza de Laboratorio Escénico Monte (22 de julio) en la calle San Paio.

Como novedad, la edición de este año contará con nuevas medidas de accesibilidad para acercar el arte a personas con diversidad funcional. Así, cinco de los espectáculos dispondrán de medidas como audiodescripción e interpretación en lenguaje de signos. Las entradas para todas las obras del programa pueden adquirirse en la página web de la MIT.

Vino, naturaleza y edificios históricos para una escapada

Además de disfrutar de la programación de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, quienes se acerquen a este municipio histórico de Galicia podrán gozar de toda una experiencia en sus calles. El lugar cuenta con una gastronomía peculiar influenciada por el paso de la población judía y por él pasa el antiguo camino romano que llevaba el vino hasta Compostela desde Braga.

Las termas de Prexigueiro, en Ourense. / Cedida

Es recomendable probar su repostería hebrea mientras se pasea por su zona vieja -declarada conjunto histórico-artístico-, relajarse en la Plaza Mayor y observar las vistas al río Avia que se ven desde la muralla. El impresionante castillo de los Sarmiento y el convento de Santo Domingo, de estilo gótico, son otros dos monumentos que merece la pena visitar, sin olvidar el paseo del vino que transita por lo que el Concello de Ribadavia define como el "paisaje vitícola medieval más singular de Galicia".

Además, en la zona hay numerosos ríos y termas como las pozas naturales de Prexigueiro. Refrescarse en ellas y recorrer el sendero fluvial junto a los ríos Avia y Miño es un buen plan para cerrar el día antes de acercarse a alguno de los espectáculos nocturnos programados por el MIT en el pueblo.