Las graves deficiencias del vial de Agromaior en Teo se atajarán con un contrato por casi 76.000 euros
La Consellería de Medio Rural subvencionará la actuación para arreglar el pavimento deteriorado en Agromaior, un tramo de 1.200 metros
El mal estado no solo alcanza al firme de la calzada, sino que existe un deficiente estado de conservación de las cunetas en ese entorno
El Ayuntamiento de Teo acaba de licitar el contrato para el afirmado y acondicionamiento del viario municipal en Agromaior, por un importe de 75.941,08 euros. Esta actuación se llevará a cabo mediante una subvención del Plan Camiña Rural 2026-2027 de la Consellería de Medio Rural.
Mejora del firme
Las obras consisten fundamentalmente en la mejora de la capa de rodadura de las pistas de titularidad municipal situadas en la mencionada aldea. Se trata de un tramo con una longitud total de unos 1.200 metros, con anchuras variables y, por tanto, una superficie a aglomerar de 5.020 metros cuadrados. Tras la limpieza de las cunetas, se procederá a la mejora del firme y a la instalación de la señalización horizontal y vertical, mediante el pintado de líneas en los bordes de la calzada y la colocación de señales.
Graves deficiencias
La zona de actuación presenta graves deficiencias en el acabado superficial del pavimento de la calzada y de las cunetas, lo que impide su correcto funcionamiento, al presentar desprendimientos, grietas y baches distribuidos de forma generalizada por toda su superficie. La meta pasa por resolver el deficiente estado de conservación de los pavimentos de la calzada, ya que su deterioro supone un grave perjuicio para el uso de estas infraestructuras por parte de la ciudadanía. Las personas interesadas disponen de toda la información del procedimiento en la Plataforma de Contratación del Sector Público y podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 28 de julio.
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