PROGRAMA RE-INVENTÁNDONOS
Vimianzo crea un espazo de apoio para mulleres que precisan reconstruír o seu futuro
Ofrecerá acompañamento personalizado centrado no benestar emocional, a autonomía e a inclusión
O Concello de Vimianzo pon en marcha Re-Inventándonos, un programa dirixido a mulleres que están atravesando situacións de dificultade persoal, familiar, social ou laboral e que precisan apoio para recuperar o control sobre as súas vidas e construír novos proxectos de futuro.
A iniciativa ofrecerá un acompañamento integral e personalizado, adaptado ás necesidades de cada participante, creando un espazo seguro de escoita, apoio e orientación onde cada muller poderá avanzar ao seu propio ritmo.
Ao longo dos próximos meses desenvolveranse sesións individuais e actividades grupais centradas no fortalecemento persoal, a mellora do benestar emocional, a orientación sociolaboral, a promoción da igualdade e a prevención das violencias machistas.
"Re-Inventándonos nace coa convicción de que todas as mulleres, independentemente da súa situación persoal ou das dificultades que atravesen, teñen dereito a contar con oportunidades, recursos e acompañamento para construír unha vida máis autónoma e satisfactoria", subliñan dende o goberno local.
O programa está especialmente orientado a mulleres que se atopan en situacións de vulnerabilidade social, económica ou relacional, favorecendo procesos de inclusión, autonomía e participación social.
Inscrición en Servizos Sociais
As mulleres interesadas poden obter máis información e formalizar a súa inscrición a través dos Servizos Sociais do Concello de Vimianzo, ou chamando ao teléfono 694 305 026.
Este programa está financiado pola Consellería de Política Social e Igualdade e cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Social Europeo Plus (FSE+), no marco das actuacións destinadas á promoción da igualdade e ao apoio a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.
- Llegan las fiestas más internacionales de Compostela: 10 días, en lugar de 15, en aras de la 'calidad
- Cierra una de las cafeterías más queridas de Bertamiráns: 'Nunca pensamos que chegaría este día
- Las denuncias de los vecinos del Ensanche acaban con El Búnker: el Concello de Santiago decreta su cierre
- Dónde ver este martes el España-Francia del Mundial en Santiago: todas las pantallas gigantes
- Tres playas gallegas a menos de 2 horas de Santiago, entre las más bonitas de España este verano
- Atención si circulas por Santiago: esta céntrica calle permanecerá cortada hasta finales de agosto
- Netflix busca en Santiago figurantes para la tercera temporada de la serie ‘Animal’: estos son los requisitos que debes cumplir
- La emblemática voz de 'Porta Faxeira, pode pasar' se despide para siempre: 'Me gustaría que permaneciese, pero todo tiene un principio y un final