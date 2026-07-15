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PROGRAMA RE-INVENTÁNDONOS

Vimianzo crea un espazo de apoio para mulleres que precisan reconstruír o seu futuro

Ofrecerá acompañamento personalizado centrado no benestar emocional, a autonomía e a inclusión

A alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, no centro na inauguración do foro Alza Voz Muller.

A alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, no centro na inauguración do foro Alza Voz Muller. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

O Concello de Vimianzo pon en marcha Re-Inventándonos, un programa dirixido a mulleres que están atravesando situacións de dificultade persoal, familiar, social ou laboral e que precisan apoio para recuperar o control sobre as súas vidas e construír novos proxectos de futuro.

A iniciativa ofrecerá un acompañamento integral e personalizado, adaptado ás necesidades de cada participante, creando un espazo seguro de escoita, apoio e orientación onde cada muller poderá avanzar ao seu propio ritmo.

Ao longo dos próximos meses desenvolveranse sesións individuais e actividades grupais centradas no fortalecemento persoal, a mellora do benestar emocional, a orientación sociolaboral, a promoción da igualdade e a prevención das violencias machistas.

Cartel promocional do programa Re-Inventándonos de Vimianzo.

Cartel promocional do programa Re-Inventándonos de Vimianzo. / Cedida

"Re-Inventándonos nace coa convicción de que todas as mulleres, independentemente da súa situación persoal ou das dificultades que atravesen, teñen dereito a contar con oportunidades, recursos e acompañamento para construír unha vida máis autónoma e satisfactoria", subliñan dende o goberno local.

O programa está especialmente orientado a mulleres que se atopan en situacións de vulnerabilidade social, económica ou relacional, favorecendo procesos de inclusión, autonomía e participación social.

Inscrición en Servizos Sociais

As mulleres interesadas poden obter máis información e formalizar a súa inscrición a través dos Servizos Sociais do Concello de Vimianzo, ou chamando ao teléfono 694 305 026.

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Este programa está financiado pola Consellería de Política Social e Igualdade e cofinanciado pola Unión Europea a través do Fondo Social Europeo Plus (FSE+), no marco das actuacións destinadas á promoción da igualdade e ao apoio a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

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