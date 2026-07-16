Ames creará un banco de tierras en A Condomiña que surta el futuro Mercado de Bertamiráns

El pleno de Ames dio luz verde a la solicitud de subvenciones nominativas para construir el futuro mercado municipal entre la avenida da Peregrina y rúa do Cómaro. Pero además, dentro de esos dos millones que se gestionarán por convenio ante la Xunta y Diputación coruñesa (el Concello aportará otros 1,3 millones para completar los 3.293.003 € presupuestados), está prevista la puesta en marcha de un banco de tierras en Agra da Condomiña, de 4 hectáreas (equivalente a otros tantos campos de fútbol) para la producción ecológica... y surtir a dicha plaza de abastos.

Programa formativo

Al respecto de este proyecto, desde el gobierno local socialista recuerdan que el citado banco de tierras incluirá un programa de formación de cultivo y comercialización en circuito corto, aprovechando las experiencias que desde el 2005 se están llevando a cabo en Ames, Brión, y en otros concellos de la comarca, como Rois. A su término, se van a intentar es aprovechar las inercias de las asociaciones de agricultores cercanas al centro de producción de Monte Balado.

Y es que algunos de los labradores de la comarca acuden al mercado de artesanía y productos de proximidad que arrancaba el año pasado en Bertamiráns, y tiene como marco todos los sábados por la mañana en la Praza da Maía. En cuanto a la fórmula de adjudicación, está aún en estudio.

Tres anualidades

Hay que destacar que, en cuanto a la distribución de los fondos en tres anualidades, la última partida está prevista para el año 2028, por lo que se plantea la puesta en marcha de ambos proyectos para ese mismo entorno temporal. En concreto, la Xunta cederá este año 200.000 euros, 400.000 el Concello de Ames y cero la Diputación; en 2027, el Gobierno gallego implementará el plan con 200.000 euros; la Institución provincial con 400.000 y la administración local, 600.000 euros. Y por último, en 2028, el Ejecutivo gallego contribuirá con 600.000 euros; la Administración provincial, con otro tanto y el Ayuntamiento amesano, con 293.003 €.

Recordar asimismo que el Ayuntamiento de Ames ha sido beneficiario de una senda financiera Feder para la ejecución del Plan de Actuación Integrado Conecta Ames, en el marco del desarrollo urbano sostenible financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional durante el período 2021-2027, y que el alcalde ya ha mantenido contactos con la Xunta de Galicia y con la Diputación de A Coruña para estudiar la posibilidad de colaborar en la financiación de este proyecto. Ambas instituciones han mostrado su voluntad de hacerlo, por lo que se ha elaborado un borrador de convenio de colaboración entre la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, la Institución provincial y Ames para la construcción de dicho mercado y la puesta en marcha del banco de tierras de producción local. El alcalde, Blas García, se refería a que esta iniciativa forma parte del Plan Edil, por el que la administración municipal corre con el 40 por ciento, "e coas outras administracións, aforraremos dous millóns de euros", abundando con que la gestión local ha sido "boa".

Desde la oposición

A su vez, desde Espazo Común Ames calificaba el proyecto, sobre todo el del banco de tierras de producción ecológica de "moi atractivo", aunque su concejala Luísa Feijoo echó en falta la "falta de consenso político". También se abstuvo el BNG, subrayando que se estaban aprobando "obrigas financieiras que van máis aló deste mandato", y lamentó igualmente la falta de datos previos y comisión informativa. Por último, el PP votó a favor junto al PSOE, pero aclarando que -"pensamos que merece unha maior explicación e información"

El Plan Conecta Ames contempla la ejecución de cuatro grandes proyectos, enmarcados en una estrategia general y recogidos en la Agenda Urbana 2030. Dicho plan forma parte de la convocatoria para la asignación de una senda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a los planes Edil, en el marco del desarrollo urbano sostenible, con cargo al FEDER para el período 2021-2027. Al Ayuntamiento de Ames le corresponden 6.547.727 euros, que representan el 60 % del importe total del Plan Conecta Ames. El 40 % restante, que asciende a 4.365.151 euros, deberá ser aportado mediante financiación propia, autonómica o provincial.

Estrategia alimentaria

El Plan Edil del Ayuntamiento de Ames incluye un primer proyecto definido como la construcción de una estrategia alimentaria integral Km 0, apoyada en un nuevo mercado de abastos y un banco de tierras de producción local, que comprende las siguientes actuaciones: la construcción del mercado municipal de abastos en Bertamiráns y la regeneración de su espacio exterior; la integración con el entorno verde próximo a través de la rúa do Cómaro; la creación de un banco de tierras en el entorno fluvial del río Sar; y el asesoramiento y la formación de los productores.