Ames permitirá instalar pantallas en las terrazas para seguir la final del Mundial
El Concello autoriza de forma excepcional televisores en los establecimientos hosteleros para que los vecinos puedan ver juntos el España-Argentina del domingo
La expectación que ha despertado la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina está llevando a muchos ayuntamientos a facilitar que los aficionados puedan seguir el encuentro en espacios compartidos. En Ames, el Concello ha optado por autorizar de forma excepcional la instalación de pantallas y televisores en las terrazas de los establecimientos hosteleros para que los vecinos puedan vivir el partido en grupo.
La medida, recogida en un bando municipal publicado este jueves, permitirá a los locales retransmitir la final, que se disputará el domingo 19 de julio a las 21.00 horas, siempre que se respeten las condiciones fijadas por el Ayuntamiento.
El objetivo, según explica el Concello, es doble: favorecer que la ciudadanía pueda disfrutar de un acontecimiento deportivo de especial interés social y, al mismo tiempo, contribuir a dinamizar la actividad de la hostelería del municipio en una jornada que se prevé de gran afluencia.
La autorización se concede al amparo de la ordenanza municipal que regula la ocupación de la vía pública por terrazas y tendrá carácter excepcional para la retransmisión de la final del Mundial.
Solo el partido y en volumen moderado
El bando establece que las pantallas solo podrán utilizarse para emitir el partido entre las selecciones de España y Argentina. Además, el volumen deberá mantenerse en un nivel moderado para evitar molestias a los demás residentes y respetar la normativa sobre contaminación acústica.
Asimismo, los establecimientos deberán ajustarse a los horarios autorizados para el funcionamiento de las terrazas. Por ello, la emisión finalizará una vez concluya el encuentro o cuando se alcance la hora de cierre establecida.
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