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Identificado un vecino de Rois por cuatro fuegos en esa localidad que ya fue detenido en 2024 por otro incendio

Ardió una superficie de 2,3 hectáreas de monte arbolado en las parroquias de Augasantas y Leroño

Columna de humo de un incendio registrado en Rois en abril de 2024.

Columna de humo de un incendio registrado en Rois en abril de 2024. / Cedida

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Europa Press

Rois

Un vecino de Rois ha sido identificado como presunto autor de un incendio y tres conatos registrados en ese municipio.

En un comunicado, la Xunta informa que agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Policía Autonómica (UPA) identificaron a esta persona, que ya había sido detenida en 2024 por causar otro incendio forestal. El atestado se remitió al Juzgado de Guardia de Padrón.

Estos cuatro fuegos en Rois quemaron una superficie de 2,3 hectáreas de monte arbolado en las parroquias de Augasantas y Leroño. En las tareas de extinción participaron medios de la Consellería do Medio Rural.

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En lo que va de campaña, hay 13 personas detenidas o investigadas como presuntas autoras de incendios forestales.

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