Investigan a dos hombres por crear y difundir desnudos falsos con IA de 22 mujeres en Silleda

La Guardia Civil investiga a dos hombres por su presunta implicación en la creación y difusión de imágenes falsas de contenido sexual elaboradas mediante inteligencia artificial (IA) que afectaron a un total de 22 mujeres de Silleda.

La investigación, desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra, se inició tras las denuncias presentadas por varias de las víctimas, que detectaron la circulación de fotografías manipuladas en las que aparecían desnudas o protagonizando escenas de carácter sexual.

Según informó este miércoles la Guardia Civil, los agentes investigan a un hombre de 29 años como presunto autor de un delito contra la integridad moral, mientras que un vecino de Silleda de 35 años ha sido identificado como el supuesto creador del material manipulado.

A partir de fotografías en redes sociales

La investigación permitió determinar que las imágenes fueron generadas mediante aplicaciones de inteligencia artificial capaces de crear desnudos falsos a partir de fotografías extraídas de perfiles públicos en redes sociales.

Las diligencias ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Lalín, en su Sección Civil y de Instrucción, que continuará con la tramitación del caso.

La Guardia Civil recuerda que la creación o difusión de imágenes íntimas manipuladas sin el consentimiento de las personas afectadas puede constituir una grave vulneración de sus derechos y acarrear responsabilidades penales. Además, recomienda denunciar este tipo de hechos con la mayor rapidez posible, evitar cualquier interacción con los presuntos autores y revisar periódicamente la configuración de privacidad de las redes sociales para limitar la exposición pública de imágenes personales.