Investigan a dos hombres por crear y difundir desnudos falsos con IA de 22 mujeres en Silleda
La Guardia Civil atribuye a uno de ellos la elaboración de las imágenes manipuladas a partir de fotografías obtenidas en redes sociales y al otro su difusión
La Guardia Civil investiga a dos hombres por su presunta implicación en la creación y difusión de imágenes falsas de contenido sexual elaboradas mediante inteligencia artificial (IA) que afectaron a un total de 22 mujeres de Silleda.
La investigación, desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra, se inició tras las denuncias presentadas por varias de las víctimas, que detectaron la circulación de fotografías manipuladas en las que aparecían desnudas o protagonizando escenas de carácter sexual.
Según informó este miércoles la Guardia Civil, los agentes investigan a un hombre de 29 años como presunto autor de un delito contra la integridad moral, mientras que un vecino de Silleda de 35 años ha sido identificado como el supuesto creador del material manipulado.
A partir de fotografías en redes sociales
La investigación permitió determinar que las imágenes fueron generadas mediante aplicaciones de inteligencia artificial capaces de crear desnudos falsos a partir de fotografías extraídas de perfiles públicos en redes sociales.
Las diligencias ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Lalín, en su Sección Civil y de Instrucción, que continuará con la tramitación del caso.
La Guardia Civil recuerda que la creación o difusión de imágenes íntimas manipuladas sin el consentimiento de las personas afectadas puede constituir una grave vulneración de sus derechos y acarrear responsabilidades penales. Además, recomienda denunciar este tipo de hechos con la mayor rapidez posible, evitar cualquier interacción con los presuntos autores y revisar periódicamente la configuración de privacidad de las redes sociales para limitar la exposición pública de imágenes personales.
- El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte: 25 espectáculos desde el viernes para reír, emocionarse y vibrar
- Una conductora se precipita con su coche desde el periférico al polígono de Costa Vella mientras escapa de la Guardia Civil en Santiago
- Cierra una de las cafeterías más queridas de Bertamiráns: 'Nunca pensamos que chegaría este día
- Susto por un incendio en el límite de Brión, Ames y Teo que se acercó a una aldea: 'Estuvo a unos 300 metros de las casas
- Muere Alfonso Tourís Nogueira, el enfermero y sindicalista que dirigió más de dos años el PSOE de Santiago
- De una punta a otra de España en tiempo récord: tres radares de Tráfico cazan al mismo conductor en Galicia, Zamora y Jaén más de 200 kilómetros por hora
- Alquilar junto al mar en Galicia: de los 622 euros de Narón a los 1.352 de Sanxenxo
- Air Nostrum recupera este verano una de las conexiones más singulares para Santiago