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Melide renovou o firme de dez rúas e catro camiños municipais, cun investimento de case 300.000 euros

Os traballos incluíron tamén a ampliación da plataforma en varias vías

Unha das rúas pavimentadas en Melide.

Unha das rúas pavimentadas en Melide. / Cedida

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Suso Souto

Melide

O Concello de Melide recepcionou as obras correspondentes ao proxecto de mellora da pavimentación e da seguridade viaria da rúa Alfredo Álvarez González e doutras trece vías do municipio.

A actuación foi executada pola empresa Excavaciones Santiños S.L., cun investimento de 298.749 euros, ao abeiro dun convenio entre o Concello de Melide e a Deputación da Coruña, co obxectivo de mellorar a pavimentación e reforzar a seguridade viaria en diferentes rúas e camiños do municipio.

As obras permitiron actuar nas rúas Alfredo Álvarez González, Alcalde Andrés Rodríguez Martínez, Juan XXIII, Sofía Casanova, Pastor Barral Camoiras, Bocelo, Rañado, Pilar e San Salvador; nos camiños de Meire, Cabanelas, Arribas e Gondolín-Garea; e no acceso á cooperativa.

As actuacións adaptáronse ás necesidades de cada infraestrutura. Na rúa Alfredo Álvarez González levouse a cabo a renovación do firme e a ampliación da calzada; no camiño do Meire, a repavimentación do vial; no camiño de Cabanelas, a ampliación da plataforma; e no acceso á cooperativa, a execución dun sobreancho para facilitar o xiro e manobra dos camións.

Nas rúas Alcalde Andrés Rodríguez Martínez, Juan XXIII, Sofía Casanova, Pastor Barral Camoiras, Bocelo, Rañado e San Salvador, así como nos camiños de Arribas e Gondolín-Garea, renovouse o firme, mentres que na rúa Pilar acometeuse unha ampliación da plataforma viaria.

Os traballos incluíron, segundo as necesidades de cada zona, a preparación das superficies, a limpeza e apertura de cunetas, o estendido de saburra, a pavimentación con mestura bituminosa en quente, a adaptación de rexistros e a renovación da sinalización horizontal.

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O alcalde de Melide, José Manuel Pérez, destaca que “con esta actuación mellóranse as condicións de circulación e seguridade en distintas zonas do municipio, tanto en rúas do núcleo urbano, como en camiños que dan servizo á veciñanza e ás explotacións e instalacións situadas no rural”.

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