El PP de Ames exige un plan urgente de seguridad ante los altercados y las okupaciones en Bertamiráns

El Partido Popular de Ames llevará al próximo pleno una moción por la vía de urgencia en la que reclama la puesta en marcha de un plan municipal de seguridad para hacer frente al aumento de los problemas de convivencia y a las okupaciones en Bertamiráns, con especial atención a la situación que se vive en el entorno de un edificio okupado en la Travesía do Pedregal.

Los populares justifican la iniciativa por las reiteradas quejas trasladadas por vecinos de la zona, quienes alertan de peleas, ruidos, conductas incívicas y una creciente sensación de inseguridad. "A situación é especialmente preocupante na contorna da Travesía do Pedregal e noutras zonas do núcleo urbano", señala el grupo municipal en un comunicado.

La moción llega después de los últimos episodios registrados en el edificio okupado de la Travesía do Pedregal, donde hace apenas unas semanas operarios de la compañía eléctrica, escoltados por la Guardia Civil, procedieron al corte del suministro eléctrico en medio de momentos de tensión. Días antes, una de las personas que reside en el inmueble había denunciado la presencia de un presunto vendedor de droga en el edificio, mientras que los vecinos continúan denunciando problemas de convivencia y reclamando una solución.

Más presencia policial y sistemas de videovigilancia

Ante esta situación, el PP propone la convocatoria de una Junta Local de Seguridad con la participación de la Guardia Civil, la Policía Local y las administraciones competentes. Además, solicita incrementar la presencia policial y las patrullas de vigilancia en los puntos que considera más conflictivos de Bertamiráns.

Entre las medidas planteadas también figura la elaboración, en un plazo máximo de tres meses, de un Plan Municipal de Seguridad y de una estrategia de convivencia, así como un estudio para implantar sistemas de videovigilancia en espacios públicos y accesos al municipio.

Los populares reclaman igualmente un plan específico contra la ocupación ilegal de inmuebles y la creación de canales permanentes de comunicación con las asociaciones vecinales afectadas.

En su comunicado, el PP sostiene que "a seguridade cidadá non debe ser unha arma de confrontación política" e insta al gobierno local a coordinar "de forma eficaz" a las fuerzas de seguridad para "devolver a tranquilidade ás rúas de Bertamiráns". La formación anuncia además que trasladará el contenido de la moción tanto a la Delegación del Gobierno en Galicia como a la Comandancia de la Guardia Civil.