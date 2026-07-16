Así es el nuevo parque jurásico de Galicia a una hora de Santiago: 23 especies de dinosaurios en movimiento en un bosque centenario

Jurassic Park aterriza en Galicia. Al menos esa es la idea detrás de Terra Núblar, "el único parque de su clase en el noroeste peninsular" con dinosaurios a tamaño real y en movimiento.

El complejo se ubica a una hora de Santiago, en un bosque de robles centenarios entre los que ahora campan réplicas de hasta 23 especies distintas de estos reptiles prehistóricos. Se encuentra en plena naturaleza, cuenta con zonas de juego para los más pequeños y ya está siendo un éxito entre las familias y los amantes del Cretácico y el Jurásico.

Terra Núblar, el hogar de los dinosaurios en Outeiro de Rei

Los responsables del proyecto, Rebeca Fernández y Javier Ferreiro, pusieron en marcha la iniciativa en Outeiro de Rei inspirados por el amor de su hijo hacia estas criaturas. Todas ellas están animadas y algunas llegan a superar los 20 metros de longitud.

El espacio nace con la idea de ser un lugar donde los visitantes puedan conectar con la naturaleza y viajar en el tiempo millones de años atrás. Los que se acerquen podrán explorarlo a través de cinco paseos temáticos distintos, cada uno enfocado en un grupo de animales, entre los que no faltan clásicos como el feroz Tyrannosaurus Rex, el pacífico Diplodocus o el Parasaurolophus, con su gracioso hocico en forma de pico de pato.

De este modo, entre los árboles se asoman herbívoros, carnívoros y dinosaurios voladores, pero también alguna que otra sorpresa. Porque los creadores de este parque prehistórico cerca de Santiago no se han limitado a una de las criaturas más legendarias del globo, sino que también han incluido a seres propios de la Edad de Hielo.

Mapa de Terra Núblar, en Outeiro de Rei (Lugo) / Terra Núblar

Así, serán muchos los niños que reconozcan a criaturas como el mamut lanudo o el tigre dientes de sable, popularizados entre los pequeños gracias a filmes como Ice Age. Incluso hay Homo sapiens y la réplica de un fósil de dinosaurio en una de las muchas zonas del espacio pensadas para relajarse en familia.

Estanques, juegos y áreas de pícnic para toda la familia

Aunque los animatronics son los protagonistas indiscutibles de esta exposición animada de dinosaurios en Galicia, el complejo incluye varios puntos en los que hacer un alto y disfrutar del entorno. Hay una cafetería y una zona de pícnic para tomar el almuerzo y bajar el pulso acelerado por el rugido del T-Rex o la envergadura del Brachiosaurus.

Los niños que así lo deseen también pueden entretenerse en el pequeño parque situado cerca del estanque. Atravesando este bosque hay un río, varios puentes y árboles que acumulan cientos de años de historia y que no conviene pasar de largo si uno se apunta a este nuevo plan de ocio en familia.

La reciente inauguración del parque en Outeiro de Rei -ya famoso por otros recintos como el de Avifauna- tuvo lugar entre una gran expectación. Antes de su apertura, el proyecto había vendido más de 2.000 entradas, cuyo precio es de 15,50 euros para los adultos a partir de 13 años y de 12 euros para los niños entre 4 y 12 -los menores tienen acceso libre-.

En temporada alta, Terra Núblar abre todos los días de la semana entre las 10.00 y las 19.00 horas. Eso sí, hay que tener en cuenta que el último pase es a las 18.00 horas y que en época baja el horario se reduce: podrá visitarse de 11.00 a 18.00 horas de miércoles a domingo.