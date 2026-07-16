La Xunta concede la autorización ambiental integrada al vertedero de Ordes al que se la denegó en 2019

La Xunta de Galicia ha concedido a Reciclaje Ambiental Lesta la Autorización Ambiental Integrada (AAI) necesaria para la instalación de un vertedero de residuos no peligrosos en Ordes, que le fue denegada en 2019.

Sin embargo, la empresa llevó el asunto al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y este le dio la razón, obligando a la Consellería de Medio Ambiente a continuar con el expediente.

En abril de 2019, el Ayuntamiento emitió un informe de incompatabilidad urbanística que llevó a que, una semana después, la Dirección Xeral de Calidade e Cambio Climático resolviese poner fin al procedimiento de otorgamiento de la AAI, según recopila la documentación disponible en el portal público de la Administración autonómica.

La empresa interpuso un recurso de alzada, que fue rechazado, y presentó un contencioso-administrativo ante los juzgados, que fue el que finalmente prosperó en una sentencia de mayo de 2022, que es firme. El fallo del TSXG anuló la resolución recurrida y ordenó la continuación del expediente.

De este modo, entre 2023 y 2025 el promotor presentó documentación adicional y, en abril de 2026, la Xunta notificó el inicio del trámite de audencia, durante el que Lesta pidió corregir el dato de la capacidad neta del vertedero. No obstante, otras consideraciones relativas a la construcción fueron rechazadas.

Asimismo, la Asociación de afectados polo vertedoiro de Lesta y la Asociación de Cazadores de Lesta La Chimenea presentaron alegaciones, respondidas en esta documentación.

Una de ellas hace referencia al supuesto incumplimiento del planeamiento urbanístico de Ordes. La Dirección Xeral se apoya en la sentencia para su respuesta y sostiene que "no consta ningún elemento de juizo que permita concluir una incompatibilidad urbanística determinante de la denegación de la AAI".

En base a la documentación pública, las instalaciones se situarán en una parcela de 14 hectáreas en los lugares de Porto Fieito y Fonte do Tetrigo, en la parroquia ordense de Lesta. Su capacidad total será de 1.654.170 toneladas.

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Con una vida útil estimada de 20 años, se prevé un ritmo de depósito anual de 82.708, lo que supone una entrada mensual de 6.892. La instalación funcionará ocho horas al día, de lunes a viernes y siempre en horario diurno.