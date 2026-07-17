Comienza la prolongación de la autovía de Costa da Morte, cuyos tres viaductos acaparan la mitad de la inversión

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, asistió este viernes en Vimianzo al inicio de las obras de prolongación de la autovía de Costa da Morte, en las que la Xunta invertirá 36 millones de euros.

Acompañada de la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y de varios alcaldes y alcaldesas de la comarca, Allegue supervisó el inicio de unos trabajos en la AG-55 que se llevarán a cabo a lo largo de 5,8 kilómetros, desde Santa Irena hasta la conexión con la carretera autonómica AC-532, con un recorrido que transcurrirá en su totalidad por Vimianzo.

Las obras comenzaron en la zona donde termina el tramo de autovía actualmente en servicio, libre de peaje y que cuenta con un total de 28 kilómetros, e incluyen en esta primera fase trabajos de desbroce y movimiento de tierras para delimitar la traza de la actuación, así como tareas de investigación geotécnica para determinar las características del terreno para la cimentación de las futuras estructuras.

Son las estructuras del vial, precisamente, la parte más ambiciosa de esta actuación. Los tres viaductos que se construirán (dos sobre el río Grande y uno, el más largo, de casi 250 metros, sobre el río Vimianzo), conllevan, como indicó la conselleira, prácticamente la mitad de la inversión: 18 millones de euros.

Además, la actuación incluye la construcción de dos enlaces y la previsión de un tercero, así como seis pasos superiores, tres pasos inferiores y seis obras de drenaje.

La actuación tiene un plazo de ejecución de 36 meses. Allegue destacó "el compromiso de la Xunta para avanzar en las grandes infraestructuras con las que seguir vertebrando Galicia, con planificación y dotación de recursos”.

Asimismo, la conselleira dijo que la intervención permitirá mejorar la movilidad, reducir tiempos de viaje e incrementa la seguridad vial, “lo que conlleva la mejora de la competitividad y de la conectividad de Costa da Morte".