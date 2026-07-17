El conflicto del edificio okupado de Bertamiráns llegará al pleno de Ames

"El problema no solo no se ha solucionado, sino que va a más". Así resume una vecina de la urbanización de la Travesía do Pedregal la situación que, desde hace meses, viven los residentes junto al edificio okupado de Bertamiráns. Las quejas por peleas, ruidos, altercados y problemas de convivencia han llevado ahora al Partido Popular de Ames a presentar una moción de urgencia para reclamar un plan municipal de seguridad. Mientras, desde el Grupo Municipal Socialista de Ames restan dramatismo a la situación y acusan a los populares de recurrir al "medo" y de querer sembrar el "pánico" por una situación muy concreta y en año preelectoral.

La iniciativa del PP será debatida en el próximo pleno y llega después de una sucesión de episodios que han elevado la preocupación entre los vecinos. Hace apenas unas semanas, operarios de la compañía eléctrica, escoltados por la Guardia Civil, procedieron al corte del suministro del edificio okupado en medio de momentos de tensión, si bien en estos momentos los residentes en el edificio cuentan con luz gracias a un "apaño" y disponen además de un pequeño generador.

Días antes, una de las personas que reside en el inmueble denunciaba en el propio cuartel de Milladoiro la presencia en el edificio de un presunto vendedor de droga. Las semanas transcurren mientras los residentes en la urbanización esperan una solución que no llega.

"Hace unos días vino la Guardia Civil por una pelea entre dos de las okupas", relata una vecina, que pide mantenerse en el anonimato. "La semana pasada la novia de un chico que está de okupa la emprendió a pedradas contra el portal", narra otra residente. "A veces es casi mejor no saber", añade.

Entre los residentes hay quien apunta que los problemas de seguridad afectan también a otros puntos del entorno. En este sentido, el PP de Ames sostiene que el deterioro de la convivencia no se limita a la urbanización en la que se sitúa el edificio okupado. "A situación é especialmente preocupante na contorna da Travesía do Pedregal e noutras zonas do núcleo urbano", señalan en el comunicado con el que anuncian la presentación de la moción.

Más presencia policial

Entre las medidas que plantea el PP figura la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad, con la participación de la Guardia Civil, la Policía Local y el resto de administraciones competentes. Asimismo, propone incrementar la presencia policial y reforzar las patrullas en las zonas que considera más conflictivas de Bertamiráns.

La formación también reclama la elaboración, en un plazo máximo de tres meses, de un Plan Municipal de Seguridad y de una estrategia de convivencia, además de estudiar la implantación de sistemas de videovigilancia en espacios públicos y en los accesos al municipio.

Otro de los acuerdos que defenderá el grupo popular pasa por impulsar un plan específico contra la okupación ilegal de inmuebles y crear canales permanentes de comunicación con las asociaciones vecinales afectadas.

El PP subraya que "a seguridade cidadá non debe ser unha arma de confrontación política" e insta al gobierno municipal a coordinar "de forma eficaz" a las fuerzas de seguridad para "devolver a tranquilidade ás rúas de Bertamiráns". La moción será remitida también a la Delegación del Gobierno en Galicia y a la Comandancia de la Guardia Civil.

El PSOE: "Ames é un concello seguro"

Tras el comunicado del PP, y preguntado por este diario, el Grupo Municipal Socialista amesano sostiene que Ames es un concello "seguro", con un índice de criminalidad inferior a la media de la provincia y de la comunidad, y recuerda que la Xunta Local de Seguridade se reunió hace apenas tres meses.

Además, los socialistas defienden que la problemática de la Travesía do Pedregal constituye "unha situación moi concreta" en la que, aseguran, existe "total coordinación" entre la Guarda Civil, la Policía Local y otros departamentos municipales.