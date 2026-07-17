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La Festa do Emigrante de Val do Dubra homenajeará a Xosé Castiñeiras con tres días de música, tradición y actividades

Ortiga y las orquestas Metrópolis, Origen y Marbella encabezan el programa previsto del 6 al 8 de agosto que volverá a rendir tributo a los dubreses que viven fuera y a quienes hicieron del municipio su hogar

Presentación de la Festa do Emigrante de Val do Dubra, que se celebrará del 6 al 8 de agosto.

Presentación de la Festa do Emigrante de Val do Dubra, que se celebrará del 6 al 8 de agosto. / Cedida

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Susana López Carbia

Susana López Carbia

Val do Dubra

Val do Dubra ya tiene todo preparado para celebrar una nueva edición de una de sus citas más simbólicas. La edición número 42 de la Festa do Emigrante, que se desarrollará del 6 al 8 de agosto, volverá a reunir a vecinos, emigrantes y visitantes en torno a una programación que combina música, gastronomía, deporte y tradición para homenajear a los dubreses que viven lejos de su tierra y también a quienes, procedentes de otros lugares, decidieron establecerse en el municipio.

La programación fue presentada este viernes por el Concello de Val do Dubra y mantiene el espíritu de una celebración que, desde hace más de cuatro décadas, sirve como punto de encuentro entre la diáspora gallega y su lugar de origen.

Las actividades arrancarán el jueves 6 de agosto con la XXXVIII Festa da Cervexa, una de las citas más animadas del programa. La noche estará amenizada por las actuaciones de Dosenpunto, Leite con Jalletas y Ferre DJ.

Programación de la Festa do Emigrante de Val do Dubra.

Programación de la Festa do Emigrante de Val do Dubra. / Cedida

Homenaje al autor de la estatua del emigrante

El viernes 7 tendrá lugar la jornada institucional de la fiesta. Tras la misa solemne se celebrará el acto oficial en la Casa do Concello, acompañado por la Asociación Xuvenil Regueifa, cuyo momento central será el homenaje al escultor Xosé Castiñeiras, autor de la escultura dedicada al Emigrante, uno de los símbolos del municipio. Por la tarde regresará una nueva edición del Jran Prix, mientras que la verbena correrá a cargo de las orquestas Origen y Marbella, junto a la discoteca móvil EME Music.

La celebración concluirá el sábado 8 de agosto con una intensa jornada de actividades para todos los públicos. El programa incluye el torneo de petanca, pasacalles con la charanga Os Celtas, una sardiñada popular, un torneo de ajedrez, teatro de calle con AsSircópatas y su espectáculo Rogelio III La Fête, además del tradicional Torneo de Fútbol Emigrante.

El broche final lo pondrán el concierto del artista gallego Ortiga, la actuación de la orquesta Metrópolis y una última sesión de EME Music, que cerrará tres días de celebración.

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Organizada por la Asociación Cultural Emigrante, con la colaboración del Concello de Val do Dubra y la Diputación de A Coruña, la fiesta volverá a convertir el municipio en un lugar de reencuentro durante el verano, reivindicando el vínculo permanente entre quienes un día emigraron y la tierra a la que siempre regresan.

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