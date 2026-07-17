Belén do Campo comproba as obras da cuberta do IES de Oroso
As obras de mellora da cuberta contan cun investimento de case 50.000 euros
Iker Cotón
A delegada da Xunta, Belén do Campo, visitou as obras de mellora da cuberta do IES de Oroso acompañada polo alcalde, Alexander Doval. O obxectivo da reforma é continuar coa modernización das infraestruturas educativas e seguir ofrecendo espazos seguros, funcionais, inclusivos e sostibles na comunidade educativa.
O orzamento destinado á reparación da cuberta e dos paneis de policarbonato no IES de Oroso é de case 50.000 euros. A reparación levarase a cabo durante o mes de agosto incrementando a seguridade das instalacións e a mellora das condicións de uso deste espazo exterior. Ademais, estanse a realizar reparacións e labores de mantemento no centro.
Dous investimentos en educación
Ademais deste investimento, a representante do Goberno galego lembrou que a Xunta destinará outros case 50.000 euros no CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés, na construción dun peche lateral na pista deportiva. A Consellería de Educación destina deste xeito preto de 100.000 euros na mellora dos dous centros educativos de Oroso. Durante a súa visita, a delegada da Xunta subliñou que “investir na calidade das infraestruturas educativas é investir no benestar do alumnado e do profesorado, así como nun ensino público de maior calidade”.
Estas dúas intervencións enmárcanse no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica da Xunta de Galicia, unha estratexia centrada na calidade ambiental, a accesibilidade, a inclusión e a eficiencia enerxética. Belén do Campo destacou a transformación progresiva dos centros educativos galegos e reiterou o compromiso da Xunta con este tipo de actuacións. O obxectivo, remarca, é ofrecer unhas instalacións modernas, seguras e adaptadas ás necesidades tanto do alumnado como do profesorado.
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