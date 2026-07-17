La Xunta inicia la evaluación del impacto ambiental del futuro polígono de Coristanco

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, han analizado este viernes los últimos pasos dados en el marco de la evaluación de impacto ambiental simplificada del futuro parque empresarial del municipio, cuyo proyecto de desarrollo y urbanización tramita dicho departamento autonómico.

En concreto, la conselleira ha informado al regidor de que a comienzos de este mes de julio finalizó el período de participación pública vinculado al trámite ambiental y que esta misma semana la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade recibió el último informe pendiente por parte de los organismos consultados.

Una vez recopilada y revisada toda la documentación, el siguiente paso será la emisión del correspondiente informe de impacto ambiental, para lo cual tiene un plazo máximo de tres meses y con el que su departamento pondrá fin a la tramitación del proyecto.

En el transcurso de la reunión, la responsable autonómica y el alcalde de Coristanco también han abordado otros asuntos de interés municipal en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas la Consellería.

Así, en relación a los servicios relacionados con el agua, han analizado las necesidades que el Gobierno local considera actualmente prioritarias, sobre todo en lo que respecta al sistema de depuración en varios núcleos del ayuntamiento y a las infraestructuras hidráulicas con las que cree que se les podría dar una solución.

En este sentido, el alcalde se ha comprometido a remitir lo antes posible el proyecto municipal para la construcción de una depuradora para tratar las aguas residuales de varios núcleos colindantes con el parque empresarial, para que Augas de Galicia lo supervise técnicamente.

Por último, Ángeles Vázquez le ha recordado también las diferentes líneas de ayudas que cada año convoca la Xunta para apoyar a las entidades locales en el ejercicio de sus competencias en abastecimiento, saneamiento y depuración y puso en valor la colaboración técnica y económica que Augas de Galicia le presta a los ayuntamientos en este campo.