Ames repartirá 2.000 gafas homologadas para el eclipse solar del 12 de agosto

La cuenta atrás para el eclipse solar del próximo 12 de agosto, el acontecimiento astronómico más esperados de los últimos años, ya ha comenzado. La enorme expectación que ha generado el fenómeno, que atraerá a miles de personas a distintos puntos de Galicia, ha llevado al Concello de Ames a poner en marcha un dispositivo informativo con medidas de seguridad y a anunciar el reparto de 2.000 gafas homologadas entre los vecinos empadronados para que puedan contemplarlo sin riesgo para la vista.

Ames será uno de los municipios con mejores condiciones para disfrutar del eclipse, ya que el Sol llegará a quedar oculto en un 99,96 %, dependiendo del punto de observación. El fenómeno se prolongará entre las 19.30 y las 21.20 horas, alcanzando su máximo entre las 20.28 y las 20.30 horas.

Tres miradores muy recomendables

Con el asesoramiento del astrofísico Ramón Iglesias Marzoa, investigador del Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, y vecino de la aldea de Castelo, el departamento municipal de Medio Ambiente ha identificado tres lugares especialmente recomendables para seguir el eclipse por ofrecer una buena visibilidad del horizonte occidental. Uno de ellos es el entorno del parque de O Milladoiro, en la zona situada entre el parque infantil y la rúa Muíño Vello, en la parte alta del auditorio al aire libre, frente a la iglesia.

Mirador especialmente indicado para observar el eclipse solar en O Milladoiro. / Cedida

El eclipse también se podrá seguir con buena visibilidad en el mirador del campo de la fiesta de Bugallido, en Guimaráns, entre la pista polideportiva y el centro sociocultural, y en el mirador del Bosque do Peregrino, en Ventosa, en la parte superior de la urbanización Pedra Dourada.

Mirador con buena visibilidad en el Bosque do Peregrino. / Cedida

El Concello recuerda que los expertos insisten en que observar el sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles. Por ello, subraya que solo deben utilizarse gafas homologadas que cumplan la norma ISO 12312-2:2015 y advierte de que métodos caseros, gafas de sol, radiografías o gafas de soldador no ofrecen protección suficiente. Tampoco deben emplearse prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros específicos para la observación solar.

En Bugallido también se podrá observar el eclipse solar con buena visibilidad. / Cedida

Reparto de gafas en Bertamiráns y O Milladoiro

Para facilitar una observación segura, el Ayuntamiento comenzará a repartir las 2.000 gafas homologadas el próximo 20 de julio en las casas de la cultura de Bertamiráns y O Milladoiro, de lunes a viernes y en horario de 8.00 a 14.00 horas, hasta agotar existencias. Se entregará una por persona empadronada, con un máximo de tres por domicilio.

Además, el Concello recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor afluencia de público, no acceder a zonas forestales por el elevado riesgo de incendios y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades para disfrutar de este excepcional fenómeno astronómico con las máximas garantías.