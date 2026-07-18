Un bañista salva la vida en Camariñas gracias a la rápida intervención de dos socorristas
Tras sacarlo del agua, le realizaron la reanimación cardiopulmonar hasta que recuperó las constantes vitales y fue evacuado en helicóptero
Dos socorristas de la playa de Arou, en Camariñas, salvaron este sábado la vida a un bañista al que encontraron flotando boca abajo en la orilla.
Ocurrió minutos antes de las seis de la tarde. El hombre, vecino de A Ponte do Porto (Camariñas) y de unos setenta años de edad, había sufrido una indisposición.
Tras sacarlo del agua, los dos socorristas le realizaron la reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los equipos sanitarios y de emergencias.
El hombre logró recuperar las constantes vitales y fue trasladado en helicóptero a un hospital.
Hasta el lugar se desplazaron también una ambulancia del 061, efectivos de Protección Civil y agentes de la Guardia Civil.
Operativo de búsqueda de un buzo en Ribeira
Y en Ribeira, el Grupo de Emerxencias y Protección Civil desplegaron en la mañana de este sábado un operativo de búsqueda al tener noticia de la desaparición de un joven que se encontraba haciendo submarinismo en la playa de O Touro.
En la búsqueda participaron también agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, efectivos de Cruz Roja, de Gardacostas de Galicia, de Salvamento Marítimo, del 061 y de la Guardia Civil, tanto por mar como por tierra.
Afortunadamente, todo se quedó en un susto, y el joven fue localizado sano y salvo a unos metros del lugar en el que se le había dado por desaparecido.
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