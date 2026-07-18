Cientos de vecinos exigen medidas para abrir el canal de la laguna de Baldaio, taponado desde mayo por la acumulación de arena

Cientos de personas participaron en la tarde de este viernes en una concentración vecinal para reclamar a la Xunta la apertura inmediata del canal de la laguna de Baldaio (Carballo), cerrado por la acumulación de arena desde el pasado mes de mayo.

Los vecinos advierten que la falta de comunicación entre la ría de Baldaio y el mar está provocando "graves consecuencias ambientales", alterando un espacio natural de enorme valor ecológico y generando una honda preocupación.

Portando palas de playa como símbolo de su reivindicación, vecinos de todas las edades reclamaron "una solución urgente" para restablecer el flujo natural del agua y evitar que la situación continúe agravándose.

Participantes en la concentración vecinal que tuvo lugar en la laguna de Baldaio este viernes. / Pablo Varela

"Se a ría morre, morre unha parte de todos nós", se podía leer en una de las pancartas. "Baldaio quere respirar. Abride a canle xa" o "Baldaio vivo, solución xa" fueron algunas de las consignas clamadas durante la concentración.

En un manifiesto dirigido a la Xunta y a los responsables de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, los vecinos reivindican el valor natural de la ría de Baldaio, un "santuario da biodiversidade" en el que anidan especies protegidas y descansan aves migratorias.

Por ello, alertan de que el cierre del canal, desde el pasado mes de mayo, provoca consecuencias sobre la fauna, al calentarse el agua y reducirse el oxígeno de ella hasta desaparecer. Como consecuencia, los animales quedan sin alimento y la flora dunar y de marisma "sufre un impacto irreversible".

Los participantes en la concentración portaban varias pancartas. / Pablo Varela

Por su parte, el BNG de Carballo alerta de la aparición de peces muertos en la ría y del preocupante deterioro y cambio de color del agua por el cierre del canal.

En este contexto, los vecinos, entre los que estaba el propio alcalde de la localidad, Daniel Pérez (BNG), han exigido a la Xunta la apertura "inmediata e de emerxencia" del canal, remarcando que "non hai tempo para burocracias nin para discursos políticos mentres a vida de animais, plantas e marisco se apaga en cuestión de horas".

Además, han solicitado un plan de acción de futuro para el canal, mediante la redacción y ejecución de un proyecto integral, técnico y definitivo que anticipe y solucione los nuevos taponamientos de forma permanente, "antes de que se destrúa outra vez o fogar de tantas especies".

"Dóenos escoitar os discursos oficiais que minimizan o que aquí pasa; esas declaracións que pretenden xustificar a inacción dicindo que non fai falla abrir a canle ou que o ecosistema pode aguantar por si só. Con todos os respectos: veñan aquí, báixense do coche oficial e cóntenlle iso ás aves que xa non atopan vida na lagoa e ás familias que viven de recoller o marisco que hoxe podrece baixo a area", señaló uno de los asistentes a la concentración.