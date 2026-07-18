Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feriantes ApóstolAP-9Animación 3D SantiagoEdificio okupado BertamiránsCarreira Pedestre
instagram

Cientos de vecinos exigen medidas para abrir el canal de la laguna de Baldaio, taponado desde mayo por la acumulación de arena

Alertan de las consecuencias sobre la fauna, al calentarse el agua y reducirse el oxígeno, e instan a la Xunta a restablecer el flujo natural

Los manifestantes portaban palas de playa como símbolo de su reivindicación.

Los manifestantes portaban palas de playa como símbolo de su reivindicación. / Pablo Varela

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Carballo

Cientos de personas participaron en la tarde de este viernes en una concentración vecinal para reclamar a la Xunta la apertura inmediata del canal de la laguna de Baldaio (Carballo), cerrado por la acumulación de arena desde el pasado mes de mayo.

Los vecinos advierten que la falta de comunicación entre la ría de Baldaio y el mar está provocando "graves consecuencias ambientales", alterando un espacio natural de enorme valor ecológico y generando una honda preocupación.

Portando palas de playa como símbolo de su reivindicación, vecinos de todas las edades reclamaron "una solución urgente" para restablecer el flujo natural del agua y evitar que la situación continúe agravándose.

Participantes en la concentración vecinal que tuvo lugar en la laguna de Baldaio este viernes.

Participantes en la concentración vecinal que tuvo lugar en la laguna de Baldaio este viernes. / Pablo Varela

"Se a ría morre, morre unha parte de todos nós", se podía leer en una de las pancartas. "Baldaio quere respirar. Abride a canle xa" o "Baldaio vivo, solución xa" fueron algunas de las consignas clamadas durante la concentración.

En un manifiesto dirigido a la Xunta y a los responsables de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, los vecinos reivindican el valor natural de la ría de Baldaio, un "santuario da biodiversidade" en el que anidan especies protegidas y descansan aves migratorias.

Por ello, alertan de que el cierre del canal, desde el pasado mes de mayo, provoca consecuencias sobre la fauna, al calentarse el agua y reducirse el oxígeno de ella hasta desaparecer. Como consecuencia, los animales quedan sin alimento y la flora dunar y de marisma "sufre un impacto irreversible".

Los participantes en la concentración portaban varias pancartas.

Los participantes en la concentración portaban varias pancartas. / Pablo Varela

Por su parte, el BNG de Carballo alerta de la aparición de peces muertos en la ría y del preocupante deterioro y cambio de color del agua por el cierre del canal.

En este contexto, los vecinos, entre los que estaba el propio alcalde de la localidad, Daniel Pérez (BNG), han exigido a la Xunta la apertura "inmediata e de emerxencia" del canal, remarcando que "non hai tempo para burocracias nin para discursos políticos mentres a vida de animais, plantas e marisco se apaga en cuestión de horas".

Además, han solicitado un plan de acción de futuro para el canal, mediante la redacción y ejecución de un proyecto integral, técnico y definitivo que anticipe y solucione los nuevos taponamientos de forma permanente, "antes de que se destrúa outra vez o fogar de tantas especies".

Noticias relacionadas y más

"Dóenos escoitar os discursos oficiais que minimizan o que aquí pasa; esas declaracións que pretenden xustificar a inacción dicindo que non fai falla abrir a canle ou que o ecosistema pode aguantar por si só. Con todos os respectos: veñan aquí, báixense do coche oficial e cóntenlle iso ás aves que xa non atopan vida na lagoa e ás familias que viven de recoller o marisco que hoxe podrece baixo a area", señaló uno de los asistentes a la concentración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pregón de las Fiestas del Apóstol: la concelleira descarta a Borja Iglesias
  2. Netflix regresa a Galicia con la serie que acerca la historia real de la narcotraficante detrás del mayor alijo de cocaína incautado en los 90
  3. Una heladería de Santiago, entre las favoritas de los mejores heladeros de España
  4. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  5. El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa
  6. Burger King cancela su colaboración con el gallego El Xocas: 'Sus declaraciones no representan los valores que defendemos
  7. El Santiago que no pudo ser: así habría cambiado la ciudad con la gran avenida que iba a unir Porta Faxeira con el Obradoiro
  8. El juzgado admite a trámite una demanda de Galicia y Andalucía contra la Federación Española de Pesca por excluirlas del mapa de campeonatos nacionales

La etapa 14 del Tour de Francia, en directo | Mulhouse - Le Markstein Fellering

La etapa 14 del Tour de Francia, en directo | Mulhouse - Le Markstein Fellering

DIRECTO | Feijóo anuncia a los 50 candidatos a las alcaldías de provincia

Un pequeño terremoto sacude Silleda de madrugada

Un pequeño terremoto sacude Silleda de madrugada

Nueva intervención policial en el Stilo tras una pelea con puños americanos: "O raro é que non estea a policía por aquí"

Nueva intervención policial en el Stilo tras una pelea con puños americanos: "O raro é que non estea a policía por aquí"

El restaurante de Santiago para comer caldo, raxo y tarta por menos de 20 euros: un icono de 95 años que nació de una historia de amor

El restaurante de Santiago para comer caldo, raxo y tarta por menos de 20 euros: un icono de 95 años que nació de una historia de amor

El cautiverio del doctor Abu Safiya: alertan sobre el riesgo de muerte en prisión, Israel dice que es un “coronel” de Hamás

El cautiverio del doctor Abu Safiya: alertan sobre el riesgo de muerte en prisión, Israel dice que es un “coronel” de Hamás

Un libro e unha mostra de fotos repasan historias do fluxo migratorio entre América e O Porto do Son

Un libro e unha mostra de fotos repasan historias do fluxo migratorio entre América e O Porto do Son

Borracho al manillar: multan con mil euros a un ciclista en Camariñas que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida

Borracho al manillar: multan con mil euros a un ciclista en Camariñas que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida
Tracking Pixel Contents