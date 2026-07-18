Corme celebra una exitosa Festa do Percebe do Roncudo, en la que 'volaron' 600 kilos de este producto, a 30 € la ración

Miles de personas asistieron este sábado en la localidad pontecesana de Corme a la XXXIV Festa do Percebe do Roncudo, en la que se sirvieron unos 600 kilos de este producto estrella del municipio.

La jornada comenzó con una misa en honor a los percebeiros y marineros fallecidos. A las 13.00 horas tuvo lugar la inauguración de la fiesta con la lectura del pregón, que este año corrió a cargo de Rosa Rodríguez Vidal, redeira de la localidad, recientemente jubilada, presidenta de la asociación Illa da Estrela.

A continuación comenzó la sesión vermú, amenizada por el DJ Beni y, poco antes de las dos de la tarde, comenzaba la degustación de este delicioso crustáceo, en una cita en la que también había pulpo, churrasco y empanadas. La nota musical para animar la carpa la puso el grupo D´Festa.

A esta exaltación gastronómica (declarada Festa de Interese Turístico de Galicia) asistieron el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo; la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez; el alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato; y el patrón mayor de Corme, Roberto Vidal Pombo.

Las raciones se vendían a 30 euros. Los percebeiros destacan la excelente calidad del producto y también la cantidad de recurso existente en sus concesiones, algo a lo que creen que contribuyó especialmente el hecho de que, desde hace unos meses, realizan vigilancias en las zonas de extracción, incluso nocturnas, para combatir el furtivismo.

Ya por la tarde, a partir de las 18.00 horas, se celebrará la segunda edición del Festival Oro Negro, con más de 16 horas de música a cargo de los grupos Alana, Drew Korme, Bermu, Borja Solla, Grande Gariso, Kid Mount, Toni Seijas y Dmiron.

El Concello habilitó cinco zonas de estacionamiento: tres en O Ceiro y dos en O Osmo. Además, los asistentes disponían de un servicio de bus-lanzadera cada diez minutos para llegar a la zona portuaria.

Esta celebración contribuye a promover la imagen de Galicia como destino turístico de calidad, al tiempo que pone en valor la tradición percebeira y mariscadora de la comunidad.

Turismo de Galicia ha invertido en los últimos años más de 28.000 € en la promoción de esta cita a través de la ayuda para la celebración de Festas de Interese Turístico de Galicia.