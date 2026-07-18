Un pequeño terremoto sacude Silleda de madrugada

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó en la madrugada de este sábado, 18 de julio, un terremoto con epicentro en A Bandeira, en el concello pontevedrés de Silleda.

Con una magnitud de 1,5 grados en la escala de Richter, el temblor se produjo en torno a las 5.19 horas.

De acuardo con los datos ofrecidos por el IGN, el seísmo se produjo a una profundidad de 20 kilómetros. Por suerte, no hubo que lamentar daños personales ni materiales.

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Este es el segundo temblor que sacude Galicia en los últimos días. La madrugada del jueves para el viernes, sobre las 4.35 horas, otro pequeño temblor (de 1.6 grados) se produjo en el municipio lucense de Rábade.