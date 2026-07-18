Planta de inertes de Cacheiras: la plataforma vecinal denuncia nuevas irregularidades y pide a la Xunta que frene el proyecto

La Plataforma Stop Planta de Residuos Cacheiras–Aldeas Limpas denuncia nuevas posibles irregularidades relacionadas con la actividad de Excavaciones Midón y reclama a la Xunta que no autorice la planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición que la empresa proyecta en Cacheiras (Teo). El colectivo asegura que los últimos datos conocidos confirman la dudosa situación administrativa de la firma y de la documentación presentada ante la Consellería de Medio Ambiente.

Uno de los principales argumentos del colectivo vecinal es que la empresa habría desarrollado su actividad durante unos veinte años sin contar con una licencia municipal definitiva. Según la plataforma, el Concello confirmó que Excavaciones Midón disponía únicamente de una autorización provisional que nunca llegó a regularizarse y que, a su juicio, no amparaba todos los trabajos realizados en la parcela.

La alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, admite que la actividad se mantuvo durante ese periodo con una licencia provisional, pero subraya que el actual Ejecutivo municipal tuvo conocimiento de la situación a raíz de la tramitación del nuevo proyecto. “Llevamos tres años en el gobierno y, en cuanto lo descubrimos, abrimos un expediente de reposición de la legalidad, tal y como marca la ley”, explica a este diario.

La plataforma considera especialmente relevante que el informe de impacto ambiental favorable emitido por la Xunta tome como referencia la existencia de una actividad previa en el emplazamiento. A su entender, esa circunstancia entra en contradicción con la situación administrativa de la empresa. También denuncia que se hayan iniciado obras de acondicionamiento en la finca para adaptarla a las condiciones impuestas en el informe ambiental mientras sigue abierto el expediente municipal de reposición de la legalidad.

Denuncias ante la APLU y el Seprona

El colectivo ha intensificado en las últimas semanas sus actuaciones ante diferentes organismos. Entre ellas figura una denuncia ante la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) para que investigue las transformaciones realizadas en la parcela durante las dos últimas décadas. La plataforma menciona la desaparición de masas arbóreas, la construcción de una nave y una pista, la incorporación de maquinaria y la acumulación de escombros y otros materiales.

También ha acudido al Seprona por la presencia de acopios de cascotes y asfalto que, según sostiene, carecerían de autorización, así como por posibles vertidos en una parcela colindante. Durante la inspección, los agentes habrían comprobado además que se estaban realizando trabajos sobre el motor desmontado de una máquina. La plataforma entiende que esa actividad tampoco estaría autorizada al no existir licencia para taller mecánico y asegura que el Seprona levantó acta para iniciar la correspondiente tramitación.

Con los mismos argumentos se presentó otra denuncia ante la Policía Local de Teo. El colectivo critica que el escrito no se hubiese trasladado inicialmente al organismo competente, aunque reconoce que el Concello confirmó esta semana su remisión a la Consellería de Medio Ambiente.

La alcaldesa matiza que la actuación municipal no se limita a lo que conoce públicamente la plataforma y asegura que el Concello recurre a los mecanismos administrativos disponibles: "Estamos utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance".

Nuevas reuniones con la Xunta y el Concello

La plataforma solicitará ahora una nueva reunión con la conselleira de Medio Ambiente para entregarle la información recabada y preguntar por qué todavía no se han resuelto las peticiones de varios vecinos para ser reconocidos como parte interesada en el expediente.

También pedirá otro encuentro con la alcaldesa y con el gobierno municipal para conocer el resultado de las gestiones comprometidas. El colectivo reclama que el Concello se persone en el procedimiento, presente alegaciones en defensa de los residentes y actúe con mayor diligencia ante las denuncias recibidas.

La polémica por la planta de inertes mantiene movilizados desde hace meses a los vecinos de Cacheiras. En abril, alrededor de un centenar de personas recorrieron la ruta que, según la plataforma, utilizarían los camiones para llegar a las instalaciones. Los participantes alertaron entonces de la estrechez de las pistas, del aumento del tráfico pesado y de las posibles consecuencias del polvo, el ruido y el deterioro de los accesos a las viviendas.

La plataforma insiste en que su oposición no se dirige contra el reciclaje ni contra la gestión de los residuos, sino contra la ubicación elegida para una instalación de estas características. “Non imos permitir que se consolide unha situación ilegal”, advierte el colectivo, que promete continuar recurriendo a todas las vías legales disponibles para impedir que la planta sea autorizada en medio de un entorno habitado.