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Touro licita por 59.000 euros la instalación de un ascensor en la casa consistorial

Las empresas interesadas tienen hasta el 31 de julio para presentar sus ofertas electrónicas para la instalación del nuevo elevador

Casa consistorial de Touro.

Casa consistorial de Touro. / Cedida

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Susana López Carbia

Susana López Carbia

Touro

El Concello de Touro ha sacado a licitación las obras para instalar un ascensor eficiente en la casa consistorial, una actuación con la que pretende mejorar la accesibilidad del edificio y eliminar las barreras arquitectónicas existentes.

El contrato cuenta con un presupuesto base de 59.128,11 euros, IVA incluido. El importe sin impuestos asciende a 48.866,21 euros. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas de forma electrónica hasta las 23.59 horas del próximo 31 de julio.

En la actualidad, la casa consistorial carece de un ascensor que facilite el acceso a las distintas dependencias municipales. El proyecto contempla la ejecución de las obras necesarias para incorporar un elevador eficiente y adaptado a las soluciones disponibles en el mercado, con el objetivo de mejorar la funcionalidad del edificio y garantizar un acceso más cómodo a todos los servicios municipales.

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La actuación cuenta con una subvención concedida al Concello de Touro y tendrá un plazo estimado de ejecución de cuatro meses una vez se adjudiquen los trabajos. Con esta intervención, el gobierno local pretende avanzar en la eliminación de barreras arquitectónicas y adaptar el edificio consistorial a las actuales necesidades de accesibilidad.

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