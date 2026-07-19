Más de 2.000 personas comparten una noche mágica en A Ponte Maceira

La magia regresó este sábado a A Ponte Maceira, uno de los rincones patrimoniales más singulares de Galicia, donde más de 2.000 personas disfrutaron de una nueva edición de las Noites en Vela, una cita que organizan conjuntamente los concellos de Ames y Negreira y que volvió a convertir el puente medieval y su entorno natural en un escenario iluminado únicamente por la luz de cientos de velas.

El grupo de gaitas de la Asociación Cultural Follas Novas de Ames, durante su actuación en las Noites en Vela / Cedida

Tras el obligado traslado del pasado año al auditorio de la Casa da Cultura de Bertamiráns debido a la lluvia, el evento recuperó su ubicación habitual. Para la ocasión, se apagó el alumbrado público del monumento y sus alrededores, creando una atmósfera única que permitió a los asistentes contemplar el conjunto histórico bajo una iluminación muy diferente a la habitual.

El grupo Balteira, durante su actuación de este sábado en A Ponte Maceira. / Cedida

Las Noites en Vela buscan poner en valor el patrimonio histórico y paisajístico de A Ponte Maceira, declarada Bien de Interés Cultural en 2022 e incluida en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Cientos de velas iluminaron A Ponte Maceira. / Cedida

La velada estuvo amenizada por el cuarteto Balteira, una joven formación especializada en la reinterpretación de la música tradicional gallega, y por el grupo de gaitas de la Asociación Cultural Follas Novas de Ames. La actuación de Balteira formó parte del programa Cultura no Camiño de la Xunta de Galicia. La noche concluyó con un espectáculo pirotécnico.

Noites en Vela es una de las citas consolidadas del verano en la comarca. / Cedida

Buena sintonía entre concellos vecinos

El alcalde de Ames, Blas García, destacó la colaboración entre ambos municipios para mantener viva esta cita cultural: «Entre Ames e Negreira existe unha boa relación que facilita que poidamos entendernos para sacar adiante con éxito este tipo de eventos».

Las Noites en Vela se han consolidado como una de las propuestas culturales más singulares del verano en la comarca, al combinar música en directo con la puesta en valor de un enclave histórico y natural que cada año atrae a miles de visitantes.