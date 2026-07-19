Más de 2.000 personas comparten una noche mágica en A Ponte Maceira
Música, velas y fuegos artificiales ponen el sello a una nueva edición de las Noites en Vela que organizan Ames y Negreira desde 2016
La magia regresó este sábado a A Ponte Maceira, uno de los rincones patrimoniales más singulares de Galicia, donde más de 2.000 personas disfrutaron de una nueva edición de las Noites en Vela, una cita que organizan conjuntamente los concellos de Ames y Negreira y que volvió a convertir el puente medieval y su entorno natural en un escenario iluminado únicamente por la luz de cientos de velas.
Tras el obligado traslado del pasado año al auditorio de la Casa da Cultura de Bertamiráns debido a la lluvia, el evento recuperó su ubicación habitual. Para la ocasión, se apagó el alumbrado público del monumento y sus alrededores, creando una atmósfera única que permitió a los asistentes contemplar el conjunto histórico bajo una iluminación muy diferente a la habitual.
Las Noites en Vela buscan poner en valor el patrimonio histórico y paisajístico de A Ponte Maceira, declarada Bien de Interés Cultural en 2022 e incluida en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.
La velada estuvo amenizada por el cuarteto Balteira, una joven formación especializada en la reinterpretación de la música tradicional gallega, y por el grupo de gaitas de la Asociación Cultural Follas Novas de Ames. La actuación de Balteira formó parte del programa Cultura no Camiño de la Xunta de Galicia. La noche concluyó con un espectáculo pirotécnico.
Buena sintonía entre concellos vecinos
El alcalde de Ames, Blas García, destacó la colaboración entre ambos municipios para mantener viva esta cita cultural: «Entre Ames e Negreira existe unha boa relación que facilita que poidamos entendernos para sacar adiante con éxito este tipo de eventos».
Las Noites en Vela se han consolidado como una de las propuestas culturales más singulares del verano en la comarca, al combinar música en directo con la puesta en valor de un enclave histórico y natural que cada año atrae a miles de visitantes.
- El restaurante de Santiago para comer caldo, raxo y tarta por menos de 20 euros: un icono de 95 años que nació de una historia de amor
- 90 años del golpe de Estado: el verano en que Santiago dejó de ser la misma ciudad
- Netflix busca en Galicia figurantes para rodar los nuevos capítulos de ‘Animal’ cerca de Santiago: estos son los requisitos
- Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
- Adiós a Pinta, Linda, Chula y Beyoncé: la tradición de poner nombre a las vacas se extingue en Galicia
- Una heladería de Santiago, entre las favoritas de los mejores heladeros de España
- La cafetería de Santiago con Solete Repsol que roza las 5 estrellas en Google: 'Había días que hacía 10 euros de caja
- El rincón marinero a 40 minutos de Santiago donde veranea Christian Gálvez: paseos de dos kilómetros junto al mar, el mejor marisco y un jardín único en Europa